'Elmacı Dede' yine yollarda! Bu seferki durağı: İzmir! Sıradaki rota ise...

Yılmaz, 76 yaşında olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Bir dedenin onlara değer verip küçücük de olsa bir şeyler ikram etmesi ayrı bir şey. Dostlara eli boş gidilmediği için getiriyorum. Askerlerimiz, benim getirdiklerimin daha iyisini, en alasını fazlasıyla yiyor. Amaç onların gönüllerine dokunabilmek, tek gayem bu. Hedefi Kızılelma seçmişim. Şehadet şerbetini içene kadar yola devam. Çok yakında da farklı yerlere gideceğim. Gazze, Kudüs yolculuğum var. İnşallah Mevla, şehadeti orada olsun nasip eder."



Yılmaz, Komutanlıkta görevli askerlere meyveleri teslim etti.

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