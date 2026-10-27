Haberler İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi 90 zabıta memuru alacak | Başvurular nereden, nasıl yapılacak? İzmir Büyükşehir Belediyesi 90 zabıta memuru alacak | Başvurular nereden, nasıl yapılacak? İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 KPSS puanıyla 90 zabıta memuru alımı yapacak. Lisans mezunları için 60, ön lisans mezunları için 30 kadro ayrıldı. Başvurular nereden, nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar... HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görevlendirilmek üzere 90 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Alım kapsamında lisans mezunlarına 60, ön lisans mezunlarına ise 30 kadro ayrıldı.



Lisans kadrolarına başvuracak adayların antrenörlük eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği, egzersiz ve spor bilimleri, rekreasyon, yerel yönetimler veya kamu yönetimi bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Ön lisans kadroları için ise adalet, yerel yönetimler veya özel güvenlik ve koruma programlarından mezuniyet şartı aranıyor.





Kadın ve erkek adaylara yönelik kadrolar için başvuranların ilgili KPSS puan türünden en az 65 puan almış ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.



BAŞVURULAR 30 KASIM'DA BAŞLIYOR

Başvurular, 30 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında, 08.30-17.00 saatlerinde yapılacak. Adayların başvuru formunu İzmir Büyükşehir Belediyesinin www.izmir.bel.tr adresinden doldurup çıktısını almaları ve gerekli belgelerle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.