İzmir'de 2 bin 200 yıllık sır! O zamanlar en yüksek maaşı kim alıyordu?

KRALIN ŞARTI: HEYKELİM MECLİSE DİKİLECEK Teos'un meclis binası, yalnızca kentin iç yönetimine değil, Hellenistik dönemin güçlü krallıklarıyla kurulan diplomatik ilişkilere de tanıklık etti. Kentte bulunan Seleukos Kralı III. Antiokhos'a ait mektuplar ve onurlandırma yazıtları, MÖ 3. yüzyılın sonlarında Teos'un siyasi ilişkilerine ilişkin önemli bilgiler içeriyor. Prof. Dr. Kadıoğlu, III. Antiokhos'un Teos'a özerklik, vergi muafiyeti ve sığınma hakkı gibi ayrıcalıklar tanıdığını belirterek kralın kentten dikkat çekici bir talepte bulunduğunu anlattı. Kadıoğlu, "III. Antiokhos, Teos'a bazı önemli ayrıcalıklar tanıdı. Ancak kralın kentten dikkat çekici bir talebi de vardı. Bronzdan yapılacak heykelinin meclis binasına dikilmesini ve her yıl mevsim meyveleriyle süslenmesini istiyordu" dedi.

GLADYATÖRLERDEN KENTİN GÜÇLÜ AİLELERİNE UZANAN İZLER Meclis binasında bulunan heykel kaideleri ve yazıtlar, Roma döneminde Teos'un önde gelen ailelerinin toplumsal yaşamdaki yerini de ortaya koyuyor. Yazıtlar, seçkin ailelerin kentteki onurlandırma gelenekleriyle ve gösteri kültürüyle ilişkilerine ışık tutuyor. Fesinos'un eşi Stratonike'nin önemli dinî görevler üstlendiği, kızları Klaudia Tryphaina'nın ise Efesli Tiberius Klaudius Italicus ile evlenerek Efes'e yerleştiği anlaşılıyor. TEOS'UN RENKLİ MERMERLERİ ROMA'YA TAŞINDI Teos'un antik dünyadaki ünü, sanatçıları ve siyasi ilişkilerinin yanı sıra çevresindeki taş ocaklarından çıkarılan değerli mermerlere de dayanıyordu. Koyu renkli damarları ve farklı tonlarıyla dikkat çeken, antik kaynaklarda Lucullus mermeri olarak anılan ve günümüzde Africano mermeri adıyla da bilinen taş, Roma İmparatorluğu'nun mimari süslemelerinde kullanıldı. Bu değerli taşın örneklerine Teos'un kendi kamu yapılarında da rastlanıyor. Meclis binasının döşemesinde tespit edilen Lucullus mermeri, dönemin taş işçiliği ve mimari estetiği hakkında bilgi veriyor.

360 YILDA TAMAMLANAN TAPINAK



Teos'un mimarlık tarihi açısından önemli yapılarından biri de şarap, bereket ve eğlence tanrısı Dionysos'a adanan tapınak. Antik dünyanın ünlü mimarlarından Hermogenes'e atfedilen yapı, Romalı mimar ve mühendis Vitruvius'un eserlerinde de yer alıyor.



Uzun yıllar boyunca tapınağın depremler nedeniyle defalarca yıkılıp yeniden inşa edildiği düşünülüyordu. Ancak 2010 yılından itibaren yürütülen kazılar, yapının farklı dönemlerde genişletilerek bugünkü planına ulaştığını ortaya koydu.



Prof. Dr. Kadıoğlu, tapınağın inşa sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Hermogenes'in tarihini MÖ 3. yüzyılın son çeyreğine yerleştiriyoruz. İlk aşamada önünde ve arkasında duvarlar arasında ikişer sütun bulunan daha küçük bir tapınak inşa edilmiş. Bu yapı uzun süre kullanılmış. Roma İmparatoru Hadrian döneminde ise çevresine yeni 6x11 sütun sırası eklenerek tapınak genişletilmiş. Böylelikle yaklaşık 360 yıla yayılan bir inşa sürecinden söz ediyoruz."



Dionysos'un anıtsal kült heykelinden günümüze ulaşan yaklaşık 82 santimetre yüksekliğindeki baş, eserin tamamının yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olabileceğini düşündürüyor. Kadıoğlu, Roma İmparatoru Hadrian'ın MS 124 yılında Efes üzerinden Teos'a gelmiş olabileceğini, tapınağın genişletilmesinin ise MS 132 yılına kadar tamamlanmış olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

2026 KAZILARINDA YENİ ANITLAR VE 13 YAZIT BULUNDU



Teos'ta 2026 yılının önemli çalışma alanlarından biri de Tanrıça Roma ve Augustus Tapınağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin maddi katkılarıyla yürütülen kazılarda, tapınağın güney, doğu ve kuzey kenarlarının ardından batı uzun kenarında çalışmalar gerçekleştirildi.



Kazı ekibi, tapınak çevresinde yeni anıt kaideleri belirledi. Üzerlerinde heykeller bulunduğu değerlendirilen kaidelerin kimlere ait olduğu ise henüz bilinmiyor.



Tapınağın önündeki taş döşeli meydanda, daha eski yapılardan sökülerek temel taşı olarak kullanılan mimari bloklar da tespit edildi. Bu blokların üzerinde bulunan 13 yazıt, kentin erken dönemlerdeki siyasi ve toplumsal ilişkilerine ilişkin önemli bilgiler içeriyor.



Prof. Dr. Kadıoğlu, "Tapınağın çevresinde yeni anıt kaideleri belirledik. Bu kaidelerin üzerinde onurlandırılmış kişilere ait heykellerin bulunmuş olması gerekiyor. Ancak kimlere ait olduklarını henüz bilmiyoruz. Ayrıca bu tapınağın önündeki taş döşeli meydanda, daha eski yapılardan sökülerek temel taşı olarak kullanılmış mimari bloklar tespit ettik. Bunların üzerinde 13 yazıt bulunuyor. Bu yazıtlar bize kentin daha erken dönemlerdeki siyasi ve toplumsal ilişkileri hakkında önemli bilgiler veriyor" dedi.