İzmir’de su kesintisi alarmı! İZSU’dan vatandaşlara uyarı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi haberleri, günlük yaşamını planlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan arıza, bakım ve çalışma duyuruları doğrultusunda ilçelerdeki su kesintileri ve suların yeniden verileceği saatler araştırılıyor. Peki, 27 Ekim 2026 Salı günü İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi var, sular ne zaman gelecek? İşte İZSU'nun güncel su kesintisi duyurularına ilişkin detaylar...