İzmir’de su kesintisi alarmı! İZSU’dan vatandaşlara uyarı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi haberleri, günlük yaşamını planlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan arıza, bakım ve çalışma duyuruları doğrultusunda ilçelerdeki su kesintileri ve suların yeniden verileceği saatler araştırılıyor. Peki, 27 Ekim 2026 Salı günü İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi var, sular ne zaman gelecek? İşte İZSU'nun güncel su kesintisi duyurularına ilişkin detaylar...
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 27.10.2026 saat 10:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BOZYAKA, CENNETOĞLU, ÇALIKUŞU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, OSMAN AKSÜNER, SARIYER, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE 27.10.2026 saat 10:45 ile 14:45 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ŞEMİKLER 27.10.2026 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, MEHMET AKİF, MEHTAP, ULUBATLI 27.10.2026 saat 11:41 ile 13:41 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İNÖNÜ 27.10.2026 saat 09:21 ile 12:21 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.