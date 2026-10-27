Sağlıkta yeni dönem başladı! Ameliyat öncesi onay işlemleri değişiyor: Artık e-Nabız’dan yapılacak

Sağlıkta dijitalleşme sürecine yeni bir adım daha eklendi. Ameliyat ve çeşitli tıbbi işlemler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rıza, artık e-Nabız üzerinden elektronik olarak da verilebilecek. Yeni sistemin nasıl işleyeceği ve vatandaşlara neler sunacağı merak konusu oldu. İşte detaylar…
BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA SÜRECİNDE YENİ DÖNEM
Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında hazırlanan "Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rıza formlarının elektronik ortamda da onaylanmasının önü açıldı. Vatandaşlar, kendilerine sunulan formları e-Nabız üzerinden inceleyerek rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek.
CEP TELEFONUNA GELEN KODLA RIZA VERİLEBİLECEK
Yeni yönetmelik kapsamında, vatandaşlar doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle de bilgilendirilmiş rıza işlemlerini tamamlayabilecek. Dijital sistemleri kullanmakta zorlanan veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan kişiler, doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele ileterek işlem yapabilecek. Süreç boyunca hem hastanın hem de bilgilendirme işlemini yürüten sağlık meslek mensubunun kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek.
ELEKTRONİK RIZA KAYITLARINA E-NABIZ'DAN ERİŞİLECEK
Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılacak ve vatandaşların erişimine e-Nabız üzerinden sunulacak. Böylece hastalar, elektronik ortamda verdikleri rızalara ilişkin kayıtlara hesapları üzerinden ulaşabilecek. Yeni uygulamayla birlikte hastaların müdahale öncesinde yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi, kararlarını özgür iradeleriyle vermesi ilkeleri de korunacak.