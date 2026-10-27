Haberler Yaşam Sağlıkta yeni dönem başladı! Ameliyat öncesi onay işlemleri değişiyor: Artık e-Nabız’dan yapılacak Sağlıkta yeni dönem başladı! Ameliyat öncesi onay işlemleri değişiyor: Artık e-Nabız’dan yapılacak Ameliyat ve tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rıza sürecinde yeni dönem başladı. Vatandaşlar, artık e-Nabız üzerinden elektronik ortamda da onam verebilecek. Yeni uygulamanın detayları ve merak edilenler haberimizde… HABER MERKEZİ









Sağlıkta dijitalleşme sürecine yeni bir adım daha eklendi. Ameliyat ve çeşitli tıbbi işlemler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rıza, artık e-Nabız üzerinden elektronik olarak da verilebilecek. Yeni sistemin nasıl işleyeceği ve vatandaşlara neler sunacağı merak konusu oldu. İşte detaylar…

BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA SÜRECİNDE YENİ DÖNEM Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında hazırlanan "Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rıza formlarının elektronik ortamda da onaylanmasının önü açıldı. Vatandaşlar, kendilerine sunulan formları e-Nabız üzerinden inceleyerek rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek.