İzmir'in 40 yıllık meselesinde yeni gelişme! Büyükşehir 'Basmane Çukuru' iddialarına cevap verdi: 'Hakkımızı satmıyoruz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediye tarafından gerçekleştirilen bir taşınmaz veya belediye hakkı satışı olmadığı, TMSF tarafından şirketlere ait haczedilmiş taşınmazlar ve bunlarla bağlantılı sözleşmelerden oluşturulan "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışa çıkarıldığı belirtildi.





İhalenin, mevcut kat karşılığı inşaat sözleşmesinin uygulanmasını ve projenin tamamlanmasını sağlayacak yatırımcının belirlenmesi işlevini de taşıdığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu nedenle işlemin hukuki adı satış ihalesi olmakla birlikte, Basmane bakımından ihale, mevcut kat karşılığı inşaat ilişkisinin uygulanmasını ve projenin tamamlanmasını sağlayacak yatırımcının belirlenmesi işlevini de taşımaktadır. İhaleyi kazanacak yatırımcının, ihale ve protokol koşulları çerçevesinde belediyemize karşı yapım, teslim ve tapu işlemlerine ilişkin yükümlülükleri üstlenmesi öngörülmektedir. Burada belediyemizin bedel ödeyerek bir bina satın alması veya belediye taşınmazını satışa çıkarması söz konusu değildir. Amaç, geçmiş sözleşmelerden kaynaklanan hakkımızın karşılığı olan bağımsız belediye hizmet binasının yatırımcı tarafından yapılarak belediyemize teslim edilmesi ve tapuda güvence altına alınmasıdır."