Haberler İzmir Balçova Belediyesi'nde 7 aylık kriz eyleme dönüştü! Memurlar iş bırakarak ses yükseltti Balçova Belediyesi'nde 7 aylık kriz eyleme dönüştü! Memurlar iş bırakarak ses yükseltti İzmir haberleri... Balçova Belediyesi'nde memurların tepkisi büyüdü. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması ve ödemelerin yapılmaması üzerine çalışanlar tam gün iş bırakarak belediye yönetimine seslendi. Eyleme katılan memurlar, ekonomik krizin ağırlaştığı bu dönemde yapılan hak gasplarının kabul edilemez olduğunu söyledi. İHA









Balçova Belediyesi'nde görev yapan memurların örgütlü olduğu sendikalar, aradan geçen süreye rağmen imzalanmayan toplu iş sözleşmesi ve ödenmeyen sosyal denge tazminatları nedeniyle belediye binası önünde eylem yaptı. Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Tüm Bel-Sen ve Birlik Yerel-Sen üyeleri ortak basın açıklaması düzenleyerek tepkilerini dile getirdi.





Eylemde açıklama yapan Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, Balçova Belediyesi'nde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olması gereken toplu iş sözleşmesinin aradan yedi ay geçmesine rağmen hâlâ imzalanmadığını ve geçmişe dönük iki ayrı TİS alacağının ödenmediğini belirterek, emekçinin hakkının bir lütuf değil kazanılmış hak olduğunu vurguladı. Filiz, geçim derdiyle boğuşan çalışanların sabrının tükendiğini ifade ederek bir an önce imza ve ödeme yapılmasını istedi.