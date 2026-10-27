İzmir trafiğini rahatlatacak proje! Bakan Uraloğlu ve Cemil Tugay bir araya geldi: 2. çevre yolu için kritik açıklama

İZBAN İÇİN KISA, ORTA VE UZUN VADELİ ADIMLAR

İZBAN'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının ortak projesi olduğunu hatırlatan Uraloğlu, 136 kilometrelik banliyö hattına ilişkin ihtiyaçların görüşüldüğünü belirtti.

Hattın işletilmesi ve geliştirilmesi kapsamında yapılması gereken çalışmaların ele alındığını ifade eden Uraloğlu, İZBAN için kısa, orta ve uzun vadeli adımların atılacağını söyledi.

İZMİR 2. ÇEVRE YOLU PROJESİ TAMAMLANDI

İzmir'in ulaşım gündemindeki önemli projelerden biri olan 2. Çevre Yolu hakkında da açıklamalarda bulunan Uraloğlu, proje çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Uraloğlu, "İzmir'de 2. çevre yolunu konuştuk. Projesini bitirdik. Finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

İzmir'in ulaşım alanındaki en büyük projelerinden birinin 2. Çevre Yolu olduğunu vurgulayan Uraloğlu, kent trafiğinin rahatlatılması için büyük ölçekli yatırımların yanı sıra trafik akışının aksadığı noktalarda daha küçük çaplı düzenlemelerin de değerlendirileceğini ifade etti.