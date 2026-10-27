İzmir trafiğini rahatlatacak proje! Bakan Uraloğlu ve Cemil Tugay bir araya geldi: 2. çevre yolu için kritik açıklama

İzmir haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'in 2. çevre yolu projesinin tamamlandığını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yapılan görüşmede, projenin finansmanı ve yapım yöntemine ilişkin istişarelerde bulunuldu.
BAKAN URALOĞLU VE BAŞKAN TUGAY İZMİR'İN ULAŞIM PROJELERİNİ GÖRÜŞTÜ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede İzmir'in ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik karayolu, raylı sistem ve denizcilik projeleri ele alındı. Uraloğlu, İzmir 2. Çevre Yolu Projesi'nin tamamlandığını belirterek finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerin sürdüğünü açıkladı.
BAKANLIK EKİPLERİ İZMİR'DE İNCELEMELERDE BULUNACAK
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, İzmir'in ulaşım ihtiyaçlarına yönelik ortak projeleri değerlendirdiklerini ifade etti. Karayolları, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, TCDD ve denizcilik alanındaki ilgili ekiplerin kısa süre içerisinde İzmir'e gönderileceğini belirten Uraloğlu, hafif raylı sistemler dâhil olmak üzere farklı ulaşım başlıklarında teknik incelemeler yapılacağını söyledi.
İncelemelerin ardından projelerde önceliklerin ve teknik gerekliliklerin netleştirileceğini kaydeden Uraloğlu, Bakanlık ile belediye arasındaki iş birliğinin görev ve sorumluluklar çerçevesinde şekillendirileceğini dile getirdi.
İZBAN İÇİN KISA, ORTA VE UZUN VADELİ ADIMLAR
İZBAN'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının ortak projesi olduğunu hatırlatan Uraloğlu, 136 kilometrelik banliyö hattına ilişkin ihtiyaçların görüşüldüğünü belirtti.
Hattın işletilmesi ve geliştirilmesi kapsamında yapılması gereken çalışmaların ele alındığını ifade eden Uraloğlu, İZBAN için kısa, orta ve uzun vadeli adımların atılacağını söyledi.
İZMİR 2. ÇEVRE YOLU PROJESİ TAMAMLANDI
İzmir'in ulaşım gündemindeki önemli projelerden biri olan 2. Çevre Yolu hakkında da açıklamalarda bulunan Uraloğlu, proje çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Uraloğlu, "İzmir'de 2. çevre yolunu konuştuk. Projesini bitirdik. Finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz" dedi.
İzmir'in ulaşım alanındaki en büyük projelerinden birinin 2. Çevre Yolu olduğunu vurgulayan Uraloğlu, kent trafiğinin rahatlatılması için büyük ölçekli yatırımların yanı sıra trafik akışının aksadığı noktalarda daha küçük çaplı düzenlemelerin de değerlendirileceğini ifade etti.
KONAK-KARŞIYAKA ARASINDA TÜP GEÇİŞ SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLECEK
Görüşmede, Konak ile Karşıyaka arasında deniz altından raylı sistem geçişi sağlayabilecek tüp geçiş projesi de gündeme geldi. Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın daha önce önerdiği projenin uygulanabilirliğinin inceleneceğini belirtti.
Geçmişte gündeme gelen İnciraltı-Çiğli geçiş projesinin ise mevcut değerlendirmelerde uygulanabilir bulunmadığını ifade eden Uraloğlu, Konak-Karşıyaka güzergâhının daha uygun bir alternatif olabileceğini dile getirdi.
YAT LİMANLARI VE MEVCUT RIHTIMLAR ELE ALINACAK
İzmir'in denizcilik altyapısına ilişkin ihtiyaçların da değerlendirileceğini belirten Uraloğlu, kentteki yat limanları ve mevcut rıhtımların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların inceleneceğini söyledi.
Bu kapsamda deniz ulaşımını destekleyecek altyapı yatırımlarının ve mevcut tesislerin durumunun ele alınması planlanıyor.
TUGAY'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Bakan Uraloğlu'na İzmir'in ulaşım sorunlarına gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. Karayolları, raylı sistemler ve deniz ulaşımı başlıklarında kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaların değerlendirildiğini belirten Tugay, Bakanlık ve belediye ekiplerinin birlikte çalışacağını söyledi.
İZBAN'daki ortaklıktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Tugay, hattın geliştirilmesine yönelik beklentilerin karşılanması için gerekli adımların atılmasını istediklerini dile getirdi.
Tugay ayrıca şehir içi trafik sıkışıklığını azaltacak düzenlemeler, raylı sistemlerin geliştirilmesi, yeni marinalar ve mevcut iskelelerin yenilenmesi konularında çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.