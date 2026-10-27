İZMİRLİLER DİKKAT! O YOL TRAFİĞE KAPATILIYOR

İzmir'de şehir içi ulaşımı yakından ilgilendiren yeni bir trafik düzenlemesi uygulanacak. İZSU ekiplerinin gerçekleştireceği kazı çalışmaları kapsamında Konak'taki Gazi Bulvarı'nın belirli bir kesiminde araç geçişine izin verilmeyecek.
27 Ekim 2026 Salı günü saat 09.00'da başlayan uygulamanın yaklaşık bir ay boyunca devam etmesi planlanıyor.
GAZİ BULVARI'NDA HANGİ BÖLÜM KAPATILACAK?
Çalışmalar nedeniyle Gazi Bulvarı'nın sol tarafındaki kesimde trafik kısıtlamasına gidilecek. Kapanacak bölüm, Gazi Osman Paşa Bulvarı ile Gazi Bulvarı'nın birleştiği Eski İtfaiye Kavşağı'ndan başlayarak Halit Ziya Bulvarı ile Gazi Bulvarı'nın kesiştiği noktaya kadar uzanıyor.
Bu güzergahı kullanan sürücülerin, çalışma süresince ulaşım planlarını söz konusu düzenlemeye göre yapmaları gerekecek.