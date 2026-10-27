İZMİRLİLER DİKKAT! O YOL TRAFİĞE KAPATILIYOR

İzmir'de şehir içi ulaşımı yakından ilgilendiren yeni bir trafik düzenlemesi uygulanacak. İZSU ekiplerinin gerçekleştireceği kazı çalışmaları kapsamında Konak'taki Gazi Bulvarı'nın belirli bir kesiminde araç geçişine izin verilmeyecek.