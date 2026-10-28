İzmir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm şehri sardı! İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli’de Cumhuriyet gururu yaşatılıyor...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, İzmir başta olmak üzere Uşak, Manisa, Aydın ve Denizli'de düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Kentlerin meydanlarında bir araya gelen protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Atatürk anıtlarına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden törenlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı. İzmir'de ise öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı Türk bayrağının Vali Süleyman Elban'a takdim edilmesi törenin dikkat çeken anlarından biri oldu.