SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül’ün korumasının ifadesi ortaya çıktı: 'Çok sayıda...'

Son dakika: Mustafa Sarıgül'ün özel koruması Ömer D.'nin açıklamaları gündem yarattı. Yıllarca baskı, tehdit ve cinsel saldırıya maruz kaldığını öne süren Demir, sızdırılan görüntülerin ardından 100 bin euro cezai şartlı gizlilik sözleşmesi imzalatıldığını iddia ederek şantaj kasetinin perde arkasını anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında ifadesi alınan 32 yaşındaki Ömer D. Zincirlikuyu İSOV Endüstri Teknik Lisesi'nden mezun olduğunu ve Mustafa Sarıgül'ü Şişli Belediye Başkanlığı döneminden bu yana tanıdığını beyan etti. Sarıgül ile ilk temasının lise yıllarında gerçekleştiğini belirten özel koruma ifadesinde "O dönemde Şişli Belediyesi tarafından 'Liderlik' adı altında öğrencilerin katıldığı gençlik kampları düzenlenirdi."
Mustafa Sarıgül dönemin Belediye Başkanı olduğundan konuşmacı olarak düzenlenen kampa katılmıştı. Kamplardan sorumlu Abdülkadir Sezgin beni Liderlik kampında Mustafa Sarıgül ile tanıştırdı. Yazın Uludağ'daki kampa ve kışın Kumburgaz'da bulunan Artemis Marin Princess Otel'deki gençlik kamplarına katıldım."
"Tanıştıktan sonra iletişimim devam etti. 2015 yılında aktif olarak ekibinde çalışmaya başladım. 2020 yılında askere gidip geldikten sonra evlendim. Evlendiğimde de nikah şahidim Mustafa Sarıgül'dür" dedi.
"GÜCÜNDEN KORKTUM, SAYISIZ KERE İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"
Mustafa Sarıgül'ün elinde bulundurduğu siyasi ve ekonomik güç nedeniyle yıllarca sessiz kaldığını beyan eden Ömer D., ailesine zarar verileceği korkusuyla yaşadığı çaresizliği anlattı. Sarıgül'ün aktif milletvekili ve güçlü bir siyasetçi olması sebebiyle şikayetçi olamadığını belirten koruma; ekonomik açıdan zor durumda olduğunu, yaşadığı ağır ruh hali nedeniyle sayısız kez intiharı düşündüğünü savundu.
2021 yılından itibaren rızası dışında defalarca cinsel saldırıya maruz kaldığını öne süren Ömer D., olayların gerçekleştiği adresleri de savcılığa bildirdi. Saldırıların Mustafa Sarıgül'ün İstanbul'daki Platin Konutları ile Ankara'daki Angora evlerinde yaşandığını aktaran Ömer D., bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi bulunması ve duyduğu korku sebebiyle olaylara tepki veremediğini iddia etti.
"100 BİN EUROLUK CEZAİ ŞART SÖZLEŞMESİ İMZALATTIRDILAR"
Basına sızan görüntüler sonrasında yaşanan sürece ilişkin skandal detaylar veren Ömer D., olayın üzerinin kapatılması için kendisine baskı uygulandığını savundu. Görüntülerin 2024 yılında kamuoyuna yansımasının ardından Sarıgül'ün avukatları tarafından kendisine bir taahhütname imzalatıldığını belirten koruma, evrak içeriğinde Mustafa Sarıgül hakkında konuşması halinde 100 bin euro cezai şart ödeyeceğinin yazıldığını, kağıdın fotoğrafını çekmesine dahi izin verilmediğini ifade etti.
Uğradığı mağduriyet ve zedelenen itibarı sonrasında çocuğunun geleceği gerekçesiyle Sarıgül'ün avukatı tarafından kendisine 150 bin dolar ödeme yapıldığını belirten Ömer D., siyasi güç nedeniyle gerçeklerin bugüne kadar saklandığını söyledi.
"GÖRÜNTÜLERİ TEMİZLİKÇİ VE ŞOFÖR GİZLİCE KAYDETMİŞ"
Sosyal medyaya düşen şantaj kasetinin perde arkasını da aralayan koruma, görüntülerin kurgusal bir planla çekildiğini söyledi. Söz konusu video kaydının Mustafa Sarıgül'ün yanında çalışan Özbekistan uyruklu temizlikçi Firuzan ile şoför Turgut A., tarafından planlanarak gizlice kayda alındığını açıklayan Ömer D., daha sonra bu görüntülerin C.D. isimli kişi tarafından para karşılığında satılmaya çalışıldığını duyduğunu aktardı.