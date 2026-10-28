SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül’ün korumasının ifadesi ortaya çıktı: 'Çok sayıda...'

"GÜCÜNDEN KORKTUM, SAYISIZ KERE İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"

Mustafa Sarıgül'ün elinde bulundurduğu siyasi ve ekonomik güç nedeniyle yıllarca sessiz kaldığını beyan eden Ömer D., ailesine zarar verileceği korkusuyla yaşadığı çaresizliği anlattı. Sarıgül'ün aktif milletvekili ve güçlü bir siyasetçi olması sebebiyle şikayetçi olamadığını belirten koruma; ekonomik açıdan zor durumda olduğunu, yaşadığı ağır ruh hali nedeniyle sayısız kez intiharı düşündüğünü savundu.

2021 yılından itibaren rızası dışında defalarca cinsel saldırıya maruz kaldığını öne süren Ömer D., olayların gerçekleştiği adresleri de savcılığa bildirdi. Saldırıların Mustafa Sarıgül'ün İstanbul'daki Platin Konutları ile Ankara'daki Angora evlerinde yaşandığını aktaran Ömer D., bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi bulunması ve duyduğu korku sebebiyle olaylara tepki veremediğini iddia etti.