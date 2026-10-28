Yıllardır gündemdeydi! İzmir’in Çernobil'i artık tarih oldu! O alanda radyolojik engel kalmadı

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Uzun yıllardır İzmir'imizin gündeminde yer alan ve hemşehrilerimizin haklı hassasiyetle takip ettiği bir konuda güzel bir haberi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Gaziemir'de bulunan eski kurşun fabrikası arazisinde, 23 Temmuz 2024 tarihinde başlayan çevresel iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bilindiği gibi bu süreç, yalnızca atıkların sahadan taşınmasından ibaret değildi. Atıkların niteliğinin belirlenmesi, radyoaktivite ölçümlerinin yapılması, ayrıştırılması ve uygun tesislere gönderilmesini kapsayan teknik ve hassas bir çalışma yürütüldü. Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda, Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleyici kontrolü altında gerçekleştirildi. Radyoaktif atıkların yönetimi TENMAK tarafından, diğer atıklar ve topraktaki kimyasal kirliliğe ilişkin çalışmalar ise Bakanlığımız tarafından yürütüldü."

ALANDAKİ RADYOAKTİF KİRLİLİK GİDERİLDİ Açıklamasının devamında çalışmaların tamamlanmasının ardından nihai raporlar, ölçüm ve analiz sonuçları ile yerinde incelemelerin değerlendirildiğini ifade eden Kaya; "Nükleer Düzenleme Kurumu, alandaki radyoaktif kirliliğin giderildiğini tespit etti. Nükleer Düzenleme Kurulu da 22 Ekim 2026 tarihli kararıyla, alanın kullanımına radyolojik açıdan engel bir husus bulunmadığına karar verdi. Bugün gelinen noktada, çevresel iyileştirme süreci sonuçlandırılarak alandaki temizlik çalışmaları tamamlandı. Başından itibaren yakından takip ettiğimiz bu süreçte en büyük önceliğimiz, hemşehrilerimizin sağlığı ve çevremizin korunması oldu. Bakanlığımıza, ilgili kurumlarımıza ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Gaziemir'imize ve İzmir'imize hayırlı olsun." dedi.