İzmir’de emeklilere 29 Ekim müjdesi! İZBAN bedava, gezi şahane: İşte 1 günlük seyahat rotası

İzmir haberleri... İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekliler için uygun fiyatlı gezi seçenekleri araştırılıyor. Tarihi dokusu, sakin sokakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Selçuk, günübirlik gezi planlayan vatandaşlar için alternatif rotalar arasında yer alıyor. İZBAN kullanarak Selçuk'a ulaşmayı planlayan emekliler, yürüyüş ağırlıklı bir programla ulaşım ve gezi masraflarını düşük tutabilir. Özellikle 29 Ekim'de ücretsiz ulaşım duyurularını takip eden vatandaşların, uygulamanın İZBAN'da hangi koşullarda geçerli olduğunu resmî kaynaklardan teyit etmesi gerekiyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekliler için ücretsiz rota…
İZBAN ÜCRETSİZ OLACAK: SELÇUK'A EKONOMİK ULAŞIM FIRSATI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İZBAN'ın gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 26 Ekim tarihli duyurusuna göre belediyeye bağlı otobüs, metro, tramvay ve vapur seferlerinde ise biniş ücreti 1 kuruş olarak uygulanacak. Böylece Selçuk'a günübirlik gezi planlayan emekliler, ulaşım bütçelerini daha ekonomik şekilde değerlendirebilecek.
Önerilen rota: Sabah saatlerinde İZBAN ile Selçuk'a hareket edin. Güncel sefer saatlerini kontrol ederek yolculuğunuzu planlayın. Selçuk İZBAN istasyonundan ilçe merkezine geçerek gezinize yürüyerek devam edebilirsiniz. İzmir'in kuzeyinden veya güneyinden yola çıkacak vatandaşların aktarma ve bağlantı sürelerini de hesaba katması öneriliyor.
SELÇUK'TA ÜCRETSİZ GEZİLECEK YERLER
Selçuk, yalnızca Efes Antik Kenti ile değil, ilçe merkezindeki tarihi yapıları ve yürüyüşe elverişli sokaklarıyla da ziyaretçilerine farklı seçenekler sunuyor. Bütçesini korumak isteyen emekliler, ücretli ören yeri ziyaretleri yerine ilçe merkezinde bir kültür turu yapabilir.
İsa Bey Camii çevresi: Tarihi mimariyi yakından görmek ve sakin bir yürüyüş yapmak isteyenler için değerlendirilebilir.
Ayasuluk Tepesi çevresi: Bölgenin tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için alternatif bir durak olabilir. Ören yeri ve müze giriş koşulları ayrıca kontrol edilmeli.
Selçuk ilçe merkezi: Çarşı sokaklarında dolaşmak, dinlenmek ve uygun fiyatlı bir öğle yemeği için esnaf lokantalarını değerlendirmek mümkün.
Efes Antik Kenti ve müzeler de gezi planına eklenebilir; ancak giriş ücretleri bütçeyi artırabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığının güncel tarifesinde Efes Örenyeri ve bazı müze bölümleri için ücretli giriş uygulamaları bulunuyor. Bu nedenle harcamasını sınırlamak isteyenlerin gezi öncesinde resmî giriş tarifesini incelemesi yararlı olacak.
EMEKLİLER İÇİN CEP YAKMAYAN 29 EKİM GEZİ PLANI
Selçuk'ta bir günü ekonomik geçirmek isteyen emekliler için en uygun seçenek, ulaşımı ücretsiz İZBAN ile sağlamak ve programı ağırlıklı olarak yürüyüş üzerine kurmak. Yanında su bulundurmak, evden küçük bir atıştırmalık hazırlamak ve yemek için fiyatları önceden kontrol etmek de masrafları azaltıyor.