İzmir’de emeklilere 29 Ekim müjdesi! İZBAN bedava, gezi şahane: İşte 1 günlük seyahat rotası

İzmir haberleri... İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nda emekliler için uygun fiyatlı gezi seçenekleri araştırılıyor. Tarihi dokusu, sakin sokakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Selçuk , günübirlik gezi planlayan vatandaşlar için alternatif rotalar arasında yer alıyor. İZBAN kullanarak Selçuk'a ulaşmayı planlayan emekliler, yürüyüş ağırlıklı bir programla ulaşım ve gezi masraflarını düşük tutabilir. Özellikle 29 Ekim'de ücretsiz ulaşım duyurularını takip eden vatandaşların, uygulamanın İZBAN'da hangi koşullarda geçerli olduğunu resmî kaynaklardan teyit etmesi gerekiyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekliler için ücretsiz rota…

İZBAN ÜCRETSİZ OLACAK: SELÇUK'A EKONOMİK ULAŞIM FIRSATI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İZBAN'ın gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 26 Ekim tarihli duyurusuna göre belediyeye bağlı otobüs, metro, tramvay ve vapur seferlerinde ise biniş ücreti 1 kuruş olarak uygulanacak. Böylece Selçuk'a günübirlik gezi planlayan emekliler, ulaşım bütçelerini daha ekonomik şekilde değerlendirebilecek.

Önerilen rota: Sabah saatlerinde İZBAN ile Selçuk'a hareket edin. Güncel sefer saatlerini kontrol ederek yolculuğunuzu planlayın. Selçuk İZBAN istasyonundan ilçe merkezine geçerek gezinize yürüyerek devam edebilirsiniz. İzmir'in kuzeyinden veya güneyinden yola çıkacak vatandaşların aktarma ve bağlantı sürelerini de hesaba katması öneriliyor.