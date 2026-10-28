  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de otobüste halı yüzünden ortalık karıştı! Şoförün hareketi yolcuları ayağa kaldırdı

İzmir'de otobüste halı yüzünden ortalık karıştı! Şoförün hareketi yolcuları ayağa kaldırdı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde belediye otobüsünde yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek kargaşaya dönüştü. Halı nedeniyle başlayan gerginlikte şoförün yaptığı hareket yolcuları şaşkına çevirirken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir'in Gaziemir ilçesinde belediye otobüsünde yolcu ile şoför arasında halı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziemir Belediyesi önü Önder Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki belediye otobüsünde şoför ile bir yolcu arasında iddiaya göre halı taşınması yüzünden tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın ardından sürücü aracı durdurarak arkaya doğru ilerledi ve yolcuya ait halıyı kapıdan dışarı fırlattı. Sürücünün bu tavrına otobüsteki diğer yolcular tepki gösterdi.



Yaşanan kargaşa anları bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA