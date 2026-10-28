İzmir’de sağanak mesaisi: İZSU’dan 763 personel ve 366 araçla kritik noktalarda teyakkuz önlemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlı havanın kent yaşamını olumsuz etkilememesi için sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Meteorolojik verileri ve yağışların seyrini yakından takip eden ekipler, özellikle su birikintisi oluşma riski bulunan cadde, sokak ve kavşaklarda önleyici çalışmalar gerçekleştiriyor. Yağmur suyu ızgaraları ve mazgallarda biriken yaprak, çamur ve çeşitli atıklar temizlenirken, yağmur suyu hatlarının sağlıklı çalışması için kontroller yapılıyor. Dere yatakları ve su geçiş noktalarında da yağışlarla taşınan malzemelerin su akışını engellememesi amacıyla temizlik faaliyetleri sürdürülüyor. 763 PERSONEL VE 366 ARAÇ GÖREV BAŞINDA İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlara karşı merkez ilçelerde 340 personel ve 144 araç, çevre ilçelerde ise 423 personel ve 222 araçla çalışmalarını yürütüyor. Toplam 763 personel ve 366 araçtan oluşan ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde saha kontrollerini sürdürürken ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyor. Kent genelinde koordineli şekilde çalışan ekipler, yağmur suyu tahliye sistemlerinin kesintisiz işlemesini sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

YAĞMUR SUYU IZGARALARI VE DERE YATAKLARI KONTROL ALTINDA

Yağışlarla birlikte yollardan sürüklenen yaprak, dal, toprak ve çeşitli atıkların yağmur suyu ızgaralarını tıkamaması için temizlik çalışmalarına ağırlık veriliyor. Özellikle eğimin düşük olduğu, suyun birikme ihtimali bulunan bölgelerde mazgal ve ızgaralar kontrol edilerek suyun tahliye hatlarına ulaşması sağlanıyor. Dere yataklarında da suyun akışını engelleyebilecek birikmelere karşı kontroller sürdürülüyor. Ekipler, yağışların ardından dereler aracılığıyla Körfez'e taşınan atıkların temizlenmesi için ilgili birimlerle koordinasyon halinde çalışmalarını yürütüyor.

ÖNCEKİ ALTYAPI YATIRIMLARI DA YAKINDAN İZLENİYOR

İZSU'nun kent genelinde su baskınlarını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği yağmur suyu ayrıştırma, yeni hat döşeme ve ızgara kapasitesini artırma çalışmalarının tamamlandığı bölgeler de ekipler tarafından takip ediliyor. Özellikle geçmiş yıllarda yoğun yağışlardan etkilenen noktalarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarıyla yağmur sularının daha hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor.

OLUMSUZLUK YAŞANMAMASI İÇİN EKİPLER TEYAKKUZDA

Kent genelinde şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yaşanmazken, İZSU ekipleri yağışların devam etme ihtimaline karşı saha çalışmalarını sürdürüyor. Yağış miktarları ve riskli bölgeler takip edilerek ihtiyaç duyulan noktalara ekip ve araç yönlendirilmesi planlanıyor. İZSU Genel Müdürlüğü, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve olası su baskınlarının önüne geçilmesi amacıyla yağış süresince ve sonrasında kontrollerine devam edecek.