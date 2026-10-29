Ege’de 29 Ekim coşkusu: İzmir, Manisa, Aydın, Uşak’ta Cumhuriyet’in 103. yılı kutlandı

İzmir'deki kutlama programı Valilik'teki tebrik töreniyle başladı. Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Elban, Topaloğlu ile Tugay, vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın mesajı okundu. Vali Elban, törendeki konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca en zor dönemlerde dahi kahramanlar çıkararak yeniden ayağa kalkmayı başardığını, her dönemde bu kahramanlara öncülük eden bir liderin ortaya çıktığını söyledi.





Milletimizin karakterine, şanına, şerefine en uygun rejimin cumhuriyet olduğunu belirten Elban, şöyle konuştu:



"Bu rejimle milletimiz çok kısa bir süre içerisinde küllerinden yeniden doğdu. Bugün çok şükür muasır medeniyetler seviyesini yakaladık. İnşallah aziz Atatürk'ün işaret ettiği gibi en kısa zamanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkacağız. Bu dünyada, topraklarda da hep var olmaya devam edeceğiz. İnşallah Cumhuriyetimiz, devletimiz kıyamete kadar payidar kalacaktır. İnşallah yüce milletimiz de Cumhuriyetle bu güzel vatanla birlikte de kıyamete kadar bahtiyar olacaktır."



Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.



Törene, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı Aksoy, Yeni Parti İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Ednan Arslan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş da katıldı.



Askeri erkan arasında, Hava Kuvvetlerinin ilk kadın generali, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özlem Karapınar da yer aldı.