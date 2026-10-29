İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | 30 EKİM İZMİR'DE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ | İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir elektrik kesintisi 30 Ekim 2026 Cuma günü kentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. GDZ Elektrik tarafından duyurulan planlı kesinti programına göre Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Konak ve Urla başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.
Bakım, şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintilerin bazı bölgelerde saatlerce sürmesi bekleniyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte 30 Ekim İzmir elektrik kesintisi programı ve merak edilen tüm detaylar...
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
Güzelhisar
Kurtuluş
Örnekkent
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
Cumhuriyet, Yeşilova
09:00 - 17:00
Hasköy
09:30 - 17:30
Hasköy, Kızılcaova, Yeşilova
09:30 - 13:30
Yakacık
BERGAMA / İZMİR
09:00 - 15:00
Alibeyli
Göçbeyli
Kadıköy
09:30 - 17:30
Aşağıcuma
BORNOVA / İZMİR
09:00 - 11:00
Kazımdirik
DİKİLİ / İZMİR
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Fatih, İsmetpaşa
KİRAZ / İZMİR
09:30 - 17:30
Aydoğdu
Suludere
09:45 - 14:00
Arkacılar
Aydoğdu
Başaran
Çanakçı
Ceritler
Çömlekçi
İstiklal
Karaburç
Sarısu
Şemsiler
Suludere
Umurcalı
Uzunköy
Yeniköy
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:30 - 15:30
Üçkonak
10:00 - 13:00
Yolüstü
TİRE / İZMİR
09:00 - 17:00
Yeniçiftlik
09:30 - 17:30
Kireli
URLA / İZMİR
09:00 - 17:00
İçmeler
09:30 - 17:30
M. Fevzi Çakmak
Zeytinalanı
URLA / İZMİR
10:00 - 16:40
Torasan
BUCA / İZMİR
09:00 - 17:00
29 Ekim
Kaynaklar Merkez
09:00 - 17:00
Çamlıkule
Yıldız
KONAK / İZMİR
10:00 - 17:00
Atamer
Mehmet Akif
Millet
Saygı
KARABAĞLAR / İZMİR
09:00 - 11:00
Kazım Karabekir
Refet Bele
Vatan
11:30 - 13:30
Gülyaka
14:00 - 16:00
Gülyaka