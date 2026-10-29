  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | 30 EKİM İZMİR'DE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ | İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | 30 EKİM İZMİR'DE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ | İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir’de 30 Ekim Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. GDZ Elektrik’in planlı çalışma programı kapsamında kentin birçok noktasında enerji kesintisi uygulanacak. Peki, hangi mahallelerde elektrikler kesilecek, kesintiler saat kaçta sona erecek?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi 30 Ekim 2026 Cuma günü kentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. GDZ Elektrik tarafından duyurulan planlı kesinti programına göre Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Konak ve Urla başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

Bakım, şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintilerin bazı bölgelerde saatlerce sürmesi bekleniyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte 30 Ekim İzmir elektrik kesintisi programı ve merak edilen tüm detaylar...

ALİAĞA / İZMİR

10:00 - 16:00

Güzelhisar

Kurtuluş

Örnekkent

BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Cumhuriyet, Yeşilova

09:00 - 17:00

Hasköy

09:30 - 17:30

Hasköy, Kızılcaova, Yeşilova

09:30 - 13:30

Yakacık

BERGAMA / İZMİR

09:00 - 15:00

Alibeyli

Göçbeyli

Kadıköy

09:30 - 17:30

Aşağıcuma

BORNOVA / İZMİR

09:00 - 11:00

Kazımdirik

DİKİLİ / İZMİR

09:00 - 15:00

Çandarlı

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fatih

09:00 - 17:00

Fatih, İsmetpaşa

KİRAZ / İZMİR

09:30 - 17:30

Aydoğdu

Suludere

09:45 - 14:00

Arkacılar

Aydoğdu

Başaran

Çanakçı

Ceritler

Çömlekçi

İstiklal

Karaburç

Sarısu

Şemsiler

Suludere

Umurcalı

Uzunköy

Yeniköy

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:30 - 15:30

Üçkonak

10:00 - 13:00

Yolüstü

TİRE / İZMİR

09:00 - 17:00

Yeniçiftlik

09:30 - 17:30

Kireli

URLA / İZMİR

09:00 - 17:00

İçmeler

09:30 - 17:30

M. Fevzi Çakmak

Zeytinalanı

URLA / İZMİR

10:00 - 16:40

Torasan



BUCA / İZMİR

09:00 - 17:00

29 Ekim

Kaynaklar Merkez

09:00 - 17:00

Çamlıkule

Yıldız

KONAK / İZMİR

10:00 - 17:00

Atamer

Mehmet Akif

Millet

Saygı



KARABAĞLAR / İZMİR

09:00 - 11:00

Kazım Karabekir

Refet Bele

Vatan

11:30 - 13:30

Gülyaka

14:00 - 16:00

Gülyaka

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA