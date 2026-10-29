İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ | 30 EKİM İZMİR'DE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ | İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir elektrik kesintisi 30 Ekim 2026 Cuma günü kentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. GDZ Elektrik tarafından duyurulan planlı kesinti programına göre Aliağa , Bayındır , Bayraklı , Bornova , Buca , Karabağlar , Konak ve Urla başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

Bakım, şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintilerin bazı bölgelerde saatlerce sürmesi bekleniyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti yaşanacak? İşte 30 Ekim İzmir elektrik kesintisi programı ve merak edilen tüm detaylar...



ALİAĞA / İZMİR

10:00 - 16:00

Güzelhisar

Kurtuluş

Örnekkent



BAYINDIR / İZMİR



09:00 - 17:00



Cumhuriyet, Yeşilova

09:00 - 17:00

Hasköy

09:30 - 17:30

Hasköy, Kızılcaova, Yeşilova

09:30 - 13:30

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