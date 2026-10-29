İzmir’de dev ticaret merkezi satışa çıktı! İşte belirlenen fiyat

İzmir'de gayrimenkul piyasasını yakından ilgilendiren satış kararı gündeme geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), EGS Gayrimenkul AŞ ve Güçyapı İnşaat'ın kamu borçları nedeniyle haczedilen gayrimenkullerinden oluşan Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Dev kompleks için belirlenen muhammen bedel 75 milyon dolar oldu.
TMSF'DEN İZMİR'DE MİLYON DOLARLIK SATIŞ
TMSF tarafından satışa çıkarılan Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, cebri icra yoluyla ihale edilecek. Kurul kararıyla oluşturulan ticari ve iktisadi bütünlüğün, yasal takyidatlardan ari şekilde satışa sunulacağı bildirildi.
İhale için belirlenen 75 milyon dolarlık muhammen bedel, satışın büyüklüğünü ortaya koydu. İhaleye katılmak isteyen kişi ve kuruluşların ise belirlenen koşulları yerine getirmesi gerekecek.
İHALEYE KATILMAK İÇİN 7,5 MİLYON DOLAR TEMİNAT GEREKİYOR
Satış sürecinde ihaleye katılacaklardan 7 milyon 500 bin dolar tutarında teminat istenecek. Teminatın nakit, teminat mektubu, devlet tahvilleri veya Hazine bonoları aracılığıyla sunulabileceği belirtildi.
İhale şartnamesini satın almak isteyenlerin de 10 bin dolar şartname bedelini Fon'un ilgili banka hesabına yatırması ve ödeme dekontunu Satış Komisyonu'na teslim etmesi gerekiyor.
İZMİR'DEKİ DEV KOMPLEKS İÇİN SON TEKLİF TARİHİ BELLİ OLDU
İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi satın alarak gerekli belgeleri hazırlaması ve tekliflerini belirtilen süre içerisinde teslim etmesi gerekiyor.
İdari ve mali zarfların 1 Aralık 2026 tarihinde saat 16.00'ya kadar Satış Komisyonu'na elden teslim edilmesi şartı bulunuyor.
İhale sürecine ilişkin diğer ayrıntılar ve katılım koşulları, TMSF tarafından belirlenen şartname kapsamında yürütülecek.