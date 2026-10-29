Haberler İzmir İzmir’de dev ticaret merkezi satışa çıktı! İşte belirlenen fiyat İzmir’de dev ticaret merkezi satışa çıktı! İşte belirlenen fiyat Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İzmir’deki Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı. 75 milyon dolar muhammen bedel belirlenen dev kompleks için ihale takvimi de netleşti. İhaleye katılmak isteyenleri ise dikkat çeken bir teminat şartı bekliyor. HABER MERKEZİ









İzmir'de gayrimenkul piyasasını yakından ilgilendiren satış kararı gündeme geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), EGS Gayrimenkul AŞ ve Güçyapı İnşaat'ın kamu borçları nedeniyle haczedilen gayrimenkullerinden oluşan Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Dev kompleks için belirlenen muhammen bedel 75 milyon dolar oldu.

TMSF'DEN İZMİR'DE MİLYON DOLARLIK SATIŞ TMSF tarafından satışa çıkarılan Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, cebri icra yoluyla ihale edilecek. Kurul kararıyla oluşturulan ticari ve iktisadi bütünlüğün, yasal takyidatlardan ari şekilde satışa sunulacağı bildirildi. İhale için belirlenen 75 milyon dolarlık muhammen bedel, satışın büyüklüğünü ortaya koydu. İhaleye katılmak isteyen kişi ve kuruluşların ise belirlenen koşulları yerine getirmesi gerekecek.