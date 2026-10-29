İzmir’de vatandaşa dev hizmet! Bizİzmir yenilendi | İzmirliler için tüm hizmetler tek ekranda: İZBAN, metro, otobüs bilgilerine tek tıkla ulaşacaksınız | Bizİzmir nedir?

İzmir'de belediye hizmetlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar için yeni bir dönem başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yenilediği Bizİzmir platformu, farklı hizmetleri tek bir dijital çatı altında buluşturdu. Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden kullanılabilen sistem, İzmirlilerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu bilgilere daha hızlı ulaşmasını hedefliyor.

Peki, yeni Bizİzmir uygulamasında neler var, hangi işlemler yapılabiliyor? Ulaşım bilgilerini takip etmekten belediyeye başvuru yapmaya kadar pek çok hizmeti bir araya getiren platformun öne çıkan özellikleri belli oldu.