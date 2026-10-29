İzmir’de vatandaşa dev hizmet! Bizİzmir yenilendi | İzmirliler için tüm hizmetler tek ekranda: İZBAN, metro, otobüs bilgilerine tek tıkla ulaşacaksınız | Bizİzmir nedir?

İzmir'de belediye hizmetlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar için yeni bir dönem başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yenilediği Bizİzmir platformu, farklı hizmetleri tek bir dijital çatı altında buluşturdu. Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden kullanılabilen sistem, İzmirlilerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu bilgilere daha hızlı ulaşmasını hedefliyor.
Peki, yeni Bizİzmir uygulamasında neler var, hangi işlemler yapılabiliyor? Ulaşım bilgilerini takip etmekten belediyeye başvuru yapmaya kadar pek çok hizmeti bir araya getiren platformun öne çıkan özellikleri belli oldu.
İZMİRLİLER TEK HESAPLA BİRÇOK HİZMETE ULAŞABİLECEK
Yenilenen Bizİzmir platformunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, farklı belediye hizmetlerine tek hesapla erişim imkanı sunması. Vatandaşlar, aynı hesap bilgileriyle hem internet sitesi hem de mobil uygulama üzerinden işlem yapabiliyor.
Kullanıcılar sık kullandıkları hizmetleri favorilerine ekleyerek kendilerine özel bir liste oluşturabiliyor. Oluşturulan liste, web sitesi ve mobil uygulamada ortak şekilde görüntülenebiliyor.
Platforma eklenen Akıllı Asistan özelliği de dikkat çekiyor. Kullanıcılar, ihtiyaç duydukları hizmeti bulmak için kısa sorular sorabiliyor. Nöbetçi eczaneler ve kentte düzenlenen etkinlikler gibi bilgilere daha kolay ulaşılabiliyor. Geliştirilen arama sistemi ise hizmetin tam adını bilmeyen vatandaşlara yardımcı oluyor.
OTOBÜS, METRO, İZBAN VE VAPUR BİLGİLERİ AYNI EKRANDA
İzmir'de toplu taşıma kullanan vatandaşlar için de çeşitli kolaylıklar sunuluyor. Bizİzmir üzerinden ESHOT otobüsleri, metro, İZBAN, tramvay ve vapur hatlarının durak ve sefer bilgileri görüntülenebiliyor.
Duraklar harita üzerinde incelenebilirken durağa yaklaşan otobüsler de takip edilebiliyor. Böylece vatandaşlar ulaşım planlarını daha kolay yapabiliyor.
Platformda ayrıca İZELMAN otoparklarının anlık doluluk bilgileri, yol tarifleri ve günlük yaşam haritaları da yer alıyor.
BELEDİYEYE GİTMEDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK
Yeni platform, belediyeyle iletişim kurmak isteyen vatandaşlara da dijital kolaylık sağlıyor. Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden başvuru yapılabiliyor ve başvuruların hangi aşamada olduğu çevrimiçi takip edilebiliyor.
Veteriner randevusu gibi bazı işlemler de Bizİzmir üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Böylece farklı hizmetler için ayrı ayrı platformlara ulaşma ihtiyacı azaltılıyor.
İŞARET DİLİ DESTEĞİ DE BULUNUYOR
Bizİzmir'in yenilenen özellikleri yalnızca işlem kolaylığıyla sınırlı kalmıyor. Platformda yazı boyutunu büyütmeye imkân veren erişilebilirlik aracı bulunuyor. Türkçe ve İngilizce kullanılabilen sistem üzerinden işitme engelli vatandaşlar, Engelsiz Çağrı Merkezi'ne görüntülü olarak bağlanabiliyor.
İşaret dili desteğiyle daha fazla vatandaşın dijital belediye hizmetlerinden yararlanması amaçlanıyor.
YENİ BİZİZMİR'E NASIL GİRİŞ YAPILIR?
İzmirliler, yenilenen platforma www.bizizmir.com adresinden ulaşabiliyor. Mobil uygulama ise App Store ve Google Play üzerinden kullanılabiliyor.
Platformda kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde işlendiği ve yazılımın kullanıma sunulmadan önce güvenlik taramalarından geçirildiği belirtiliyor.