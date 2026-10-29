İzmir'deki deprem faciasının üzerinden 6 yıl geçti! Depremzedeler için konutlar inşa edildi...

DEPREMZEDELER İÇİN YENİ KONUT VE İŞ YERLERİ İNŞA EDİLDİ Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, arama kurtarma, hasar tespit, geçici barınma ve psikososyal destek çalışmaları yürütüldü. Türkiye 'nin farklı kentlerinden kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çalışmalarda depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için adeta seferberlik başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerine göre, deprem sonrasında kent genelinde yaklaşık 213 bin 762 binada hasar tespit çalışması yapıldı. İncelemelerde 9 bin 79 yapının depremden etkilendiği belirlendi. Bunlardan 99'u acil yıkılacak, 632'si ağır hasarlı, 580'i orta hasarlı, 7 bin 768'i ise az hasarlı olduğu tespit edildi. Depremde zarar gören alanlarda ve kentte belirlenen rezerv bölgelerde yeni konutlar yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen projeler kapsamında 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.





YARGILAMALAR



Depremde yıkılan binalarla ilgili müteahhitler, mühendisler, mimarlar, yapı denetim şirketi yetkilileri ve diğer sorumlular hakkında davalar açıldı.



Depremde 37 kişinin hayatını kaybettiği Rızabey Apartmanı'na ilişkin davada 20 sanığın yargılanması devam ediyor.



Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'a ilişkin davada mahkeme, müteahhit ve bina fenni mesulünü 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.



Doğanlar Apartmanı B Blok'a ilişkin davada ise yapı müteahhidi 15 yıl, proje müellifi 6 yıl 8 ay ve sürveyana ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. Firari yapı fenni mesulünün dosyası ayrıldı.



Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok ile ilgili davada bazı yapı sahipleri inşaat mühendisi, yapı denetim şirketi yetkilileri ile fenni mesulün yargılamaları sürüyor.



Depremde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı'na ilişkin davada fenni memur ve müteahhit olan 2 sanık 14'er yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada, yapı denetçisine 1 yıl 4 ay 20 gün, fenni mesule ise 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi, diğer fenni mesul ise beraat etti.



Barış Sitesi'ne ilişkin davada ise şüphelilerin hayatta olmaması ve kimlik tespiti yapılamaması nedeniyle dava açılamadı. İnşaat, yenileme ve tadilat ruhsatı işlemlerini yaptığı iddia edilen 6 belediye görevlisi hakkında "bilinçli taksirle adam öldürme ve yaralama" suçundan açılan dava sürüyor.