İzmir'de Yahudiler sokakta dans etti! O anları gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi!

İzmir'de bir grup Yahudi sokağa çıkarak dans etmeye başladı. Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde toplanan Yahudi, İsrail'deki seçimlerde Binyamin Netanyahu'nun hezimete uğramasını sokak ortasında zıplayarak ve dans ederek kutladı. Netanyahu muhâlifliği ile de bilinen Hasedik Yahudiler'in sevinç gösterileri, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.