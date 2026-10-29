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Haberler İzmir İzmir'de Yahudiler sokakta dans etti! O anları gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi!

İzmir'de Yahudiler sokakta dans etti! O anları gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi!

İzmir'in Konak ilçesindeki Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde bir grup Yahudi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesini, sokakta zıplayıp eğlenerek kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir'de bir grup Yahudi sokağa çıkarak dans etmeye başladı. Gürçeşme Musevi Mezarlığı çevresinde toplanan Yahudi, İsrail'deki seçimlerde Binyamin Netanyahu'nun hezimete uğramasını sokak ortasında zıplayarak ve dans ederek kutladı. Netanyahu muhâlifliği ile de bilinen Hasedik Yahudiler'in sevinç gösterileri, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

"NASIL BİR MODEL OLDUKLARINI ANLAYAMADIK"

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, sokaktan geçen bir vatandaşın grubun yanına giderek hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar yer aldı. Grubun hareketlerini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşın, yaşananları "Nasıl bir model olduklarını anlayamadık vallahi" sözleriyle dile getirdiği görüldü.

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