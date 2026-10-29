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Haberler Magazin Tayyargiller’de şok gelişme! Özlem Öz’ün milyonluk hesabına engel

Tayyargiller’de şok gelişme! Özlem Öz’ün milyonluk hesabına engel

4,3 milyon takipçili Instagram hesabı erişime kapatılan fenomen Özlem Öz, oğlunun sünnetine ilişkin paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Artan şikayetler ve kullanıcıların çağrılarının ardından gelen kapatma kararı dikkat çekti.

SABAH

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Sosyal medyada "Tayyargiller" olarak tanınan Özlem Öz'ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabı erişime engellendi. Fenomenin hesabına yönelik karar, son dönemde tartışma yaratan paylaşımların ardından geldi.

SÜNNET PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ağustos ayında beşinci çocuğunu kucağına alan Özlem Öz, bebeğinin sünnetine ilişkin paylaşımlarıyla sosyal medyada eleştirilerin odağı olmuştu. Özellikle X (Twitter) üzerinden tepkilerini dile getiren kullanıcılar, çocukların mahremiyetinin ticari kaygılar ve etkileşim uğruna ihlal edildiğini savunarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çağrıda bulunmuş, hesapların incelenmesini istemişti.

4,3 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABA ERİŞİM ENGELİ

Artan şikayetlerin ardından, sosyal medyada "Tayyargiller" olarak tanınan Özlem Öz'ün 4,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Hesabın kapatılmasına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

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