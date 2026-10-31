İZMİR ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ANNE KART ALMA ŞARTLARI NELER? KAÇ YAŞA KADAR KULLANILIR

ANNE KART SADECE ANNE TARAFINDAN MI KULLANILABİLİR?

Anne Kart, hanede çocuklu annenin adına tanımlanıyor. Ancak bazı durumlarda babaya tanımlı sosyal yardım üzerinden de 10 kontörlük destek sağlanabiliyor.

Kartın kullanımında ise önemli bir şart bulunuyor. Anne Kart, yalnızca çocuk ebeveynin yanında bulunduğu zamanlarda kullanılabiliyor.

ANNE KART'A HER AY KONTÖR YÜKLENİYOR MU?

Evet. Destek, her ay belirlenen kontör miktarı kadar tamamlanarak yükleniyor. Ancak önceki aydan kullanılmayan kontörler bir sonraki aya devretmiyor. Bu nedenle hak sahiplerinin aylık kullanım sürelerini dikkate alması gerekiyor.