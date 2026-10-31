İZMİR ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ANNE KART ALMA ŞARTLARI NELER? KAÇ YAŞA KADAR KULLANILIR

İzmir'de çocuklu ailelere yönelik sosyal destek uygulamaları arasında yer alan Anne Kart, belirli şartları taşıyan annelere ulaşım desteği sağlıyor. Sosyal yardım alan ve hanesinde 0-48 ay (0-4 yaş) arasında çocuğu bulunan anneler, uygulamadan yararlanabiliyor. Ayrıca 48-60 ay (4-5 yaş) arasında çocuğu bulunan ailelere de 10 kontörlük destek tanımlanıyor.
İzmir Anne Kart'tan faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru süreci, kartın teslim alınacağı yer ve aylık kontör miktarına ilişkin ayrıntıları araştırıyor.
İZMİR ANNE KART KİMLERE VERİLİYOR?
Anne Kart desteğinden, sosyal yardım alan ve hanesinde 0-48 ay arasında çocuğu bulunan anneler yararlanabiliyor. Başvuru babanın üzerine yapılmışsa da 10 kontörlük destekten faydalanılabiliyor.
48-60 ay arasında çocuğu bulunan ailelere ise 10 kontör tanımlanıyor. Kart, hanedeki çocuklu annenin adına düzenleniyor.
İZMİR ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Anne Kart için ayrıca bağımsız bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Başvurular sosyal yardım başvurusu kapsamında değerlendiriliyor.
Sistem tarafından belirlenen uygunluk kriterlerini karşılayan vatandaşlar otomatik olarak değerlendirmeye alınıyor ve destek kapsamına dahil ediliyor.
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ANNE KART NEREDEN TESLİM ALINIR?
Destek almaya hak kazanan vatandaşlara toplu SMS gönderimi yapılıyor. Mesajın ardından hak sahipleri, en yakın İzmirim Kart basım merkezine T.C. kimlik belgeleriyle giderek kartlarını teslim alabiliyor.
ANNE KART SADECE ANNE TARAFINDAN MI KULLANILABİLİR?
Anne Kart, hanede çocuklu annenin adına tanımlanıyor. Ancak bazı durumlarda babaya tanımlı sosyal yardım üzerinden de 10 kontörlük destek sağlanabiliyor.
Kartın kullanımında ise önemli bir şart bulunuyor. Anne Kart, yalnızca çocuk ebeveynin yanında bulunduğu zamanlarda kullanılabiliyor.
ANNE KART'A HER AY KONTÖR YÜKLENİYOR MU?
Evet. Destek, her ay belirlenen kontör miktarı kadar tamamlanarak yükleniyor. Ancak önceki aydan kullanılmayan kontörler bir sonraki aya devretmiyor. Bu nedenle hak sahiplerinin aylık kullanım sürelerini dikkate alması gerekiyor.