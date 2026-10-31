İZMİR, AYDIN VE MUĞLA'DA GÖKYÜZÜ DELİNECEK! YAĞIŞ, SEL, HORTUM! PAZAR, PAZARTESİ, SALI DİKKAT

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in batısı, Aydın'ın kıyıları ve Muğla için korkutan tahmin geldi! Öğle saatlerinde başlayacak yağışlar akşam saatlerinde kabusa dönüşebilir. Sel, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı yetkililerden gelen kritik tedbir çağrısı haberimizde...
METEOROLOJİ AÇIKLADI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Muğla için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra Aydın'ın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ DEVAM EDECEK!
Yağışların bölgede aralıklı ve yerel bazda pazartesi ve salı da etkili olacağı tahmin ediliyor.
MUĞLALILAR DİKKAT!
Muğla'da ise yarın öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini daha da artıracağı ve çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Yağışın pazartesi ve salı şiddetli olması bekleniyor.
SU BASKININA KARŞI ÖNLEM ALIN!
Vatandaşların, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.