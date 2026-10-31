İZMİR, AYDIN VE MUĞLA'DA GÖKYÜZÜ DELİNECEK! YAĞIŞ, SEL, HORTUM! PAZAR, PAZARTESİ, SALI DİKKAT

PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ DEVAM EDECEK!



Yağışların bölgede aralıklı ve yerel bazda pazartesi ve salı da etkili olacağı tahmin ediliyor.

MUĞLALILAR DİKKAT! Muğla'da ise yarın öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini daha da artıracağı ve çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Yağışın pazartesi ve salı şiddetli olması bekleniyor.