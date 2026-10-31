İZMİR'DE 8 SULAR AKMAYACAK: İZSU DUYURDU: 31 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri: İzmir'de 31 Ekim Cumartesi günü planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak.

İZSU tarafından paylaşılan kesinti programı doğrultusunda vatandaşlar, suların hangi bölgelerde kesileceğini ve kesintilerin saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. İşte ilçe ilçe İzmir su kesintisi programı…