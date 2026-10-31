İZMİR'DE 8 SULAR AKMAYACAK: İZSU DUYURDU: 31 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri: İzmir'de 31 Ekim Cumartesi günü planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak.
İZSU tarafından paylaşılan kesinti programı doğrultusunda vatandaşlar, suların hangi bölgelerde kesileceğini ve kesintilerin saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. İşte ilçe ilçe İzmir su kesintisi programı…
İZMİR SU KESİNTİSİ 31 EKİM CUMARTESİ
BAYINDIR - CAMİİ, HACI İBRAHİM, YENİ 31.10.2026 saat 11:39 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI - YAMANLAR 31.10.2026 saat 11:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA - ÇINAR, YILDIRIM BEYAZIT 31.10.2026 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA - ULUCAK CUMHURİYET, ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 31.10.2026 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK - BOĞAZİÇİ, FERAHLI, LEVENT, 26 AĞUSTOS 31.10.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE - ADNAN MENDERES 31.10.2026 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA - BALIKLIOVA, GÜLBAHÇE 31.10.2026 saat 09:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.