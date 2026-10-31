İzmir'de çocuklara hafta sonu eğlencesi! Çeşme Kalesi’nde tarihe tatlı dokunuş!

Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Yeşim Yüksel'in beş yıldır sürdürdüğü Çeşme Limonu ve Limonata Atölyeleri, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşmeli çocukları bir araya getirdi.



Tarihi Çeşme Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Minik Müze Korucuları" olarak kale gezisine katılan çocuklar, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Gezinin ardından kale önündeki atölyeye geçen çocuklar, Çeşme limonunu tanıyarak limonata yapımını uygulamalı olarak öğrendi.