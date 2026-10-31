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Haberler İzmir İzmir'de çocuklara hafta sonu eğlencesi! Çeşme Kalesi’nde tarihe tatlı dokunuş!

İzmir'de çocuklara hafta sonu eğlencesi! Çeşme Kalesi’nde tarihe tatlı dokunuş!

Çeşme Kalesi, bu kez minik misafirlerini ağırladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, tarihi mirası keşfederken ilçeyle özdeşleşen bir lezzetle de tanıştı. Kalede başlayan yolculuk, renkli bir atölyeyle devam etti.

İHA

Giriş Tarihi:

Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Yeşim Yüksel'in beş yıldır sürdürdüğü Çeşme Limonu ve Limonata Atölyeleri, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşmeli çocukları bir araya getirdi.

Tarihi Çeşme Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Minik Müze Korucuları" olarak kale gezisine katılan çocuklar, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Gezinin ardından kale önündeki atölyeye geçen çocuklar, Çeşme limonunu tanıyarak limonata yapımını uygulamalı olarak öğrendi.

"TADILABİLİR MÜZECİLİK" YAKLAŞIMI

Yeşim Yüksel'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, "Tadılabilir Müzecilik" yaklaşımıyla tarih, doğa, yerel tarım ve gastronomi bir araya getirildi. Çocukların yerel ürünleri tanıması, içecek hazırlama becerisi kazanması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık geliştirmesi amaçlandı.

Beşinci yılına ulaşan atölyelerle, Çeşme'nin yerel tarımsal değerlerinin yeni kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Çeşme limonunun yetiştiği coğrafyayla ve ilçenin kültürüyle bağının ele alındığı çalışmalar, çocuklara üretime katılarak öğrenme olanağı sunuyor.

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