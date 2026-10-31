Zerdeçal adeta altın gibi! Zerdeçalın vücuttaki gücü bir başka! İşte zerdeçalın şaşırtan faydaları...

Zerdeçal ... Uzmanlar onu, 'doğanın altını' olarak tanımlıyor. Zerdeçal geleneksel tıpta da faydalarına başvurulan bir baharattır. Hint safranı olarak da bilinen bu baharat, doğadaki en güçlü antienflamatuar yani iltihabi reaksiyonları önleyici bir özelliğe sahiptir. Bu güçlü baharatın gücü bu söylediklerimizle de sınırlı değil. İşte zerdeçalla ilgili haberimizden detaylar...

ZERDEÇAL HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Zerdeçalın yemeklerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zerdeçalın en çok kullanıldığı yemekler tavuk çorbaları, sote et ve tavuk yemekleri, mercimek çorbası ve pirinç pilavıdır. Bunun yanı sıra yazın serinletici soğuk çaylarında da kullanılır. Salatalara da az bir tutam eklendiği zaman salatanın faydasını artıracaktır. Yemeklerde zerdeçal kullanım miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanıldığı takdirde yemekte acı bir tat olmasına neden olur. Bu yüzden zerdeçal kullanımında 1 çay kaşığı oranını arttırmamaya özen gösterilmelidir. Bu ölçek hem yemeklere lezzet katacak hem de yemeklere turuncumsu rengiyle görsel bir şölen yaşatacaktır.

ÇAY OLARAK DA TÜKETİLEBİLİR

Zerdeçal kuru ya da taze haliyle çay olarak da tüketilebilir. 2 su bardağı su önce kaynatılarak ve içine 1 çay kaşığı toz ya da rendelenmiş zerdeçal eklenir. Demlenmesi için 10 dakika beklenir. İsteğe göre limon ilave edilebilir. Sağlık nedenleriyle daha yüksek miktarda zerdeçal tüketilmek isteniyorsa uzman bir hekim kontrolünde, konsantre formu tablet veya kapsül olarak kullanılabilir.