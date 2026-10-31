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İzmir’de üniversiteye yeni fakülte müjdesi!

İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nin akademik yapısında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan karar Resmî Gazete’de yayımlanırken, üniversite bünyesinde yeni bir fakülte için süreç resmiyet kazandı.

ERTAN GÜRCANER

Giriş Tarihi:

İzmir’de üniversiteye yeni fakülte müjdesi!

İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin akademik yapılanmasına yeni bir fakülte ekleniyor. Üniversite bünyesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararla resmiyet kazandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

11937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin yanı sıra üç üniversitede daha yeni akademik birimler oluşturuldu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile İbn Sina Enstitüsü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde ise Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

İKİ FAKÜLTENİN ADI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında iki üniversitede de isim değişikliğine gidildi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilirken, Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeni adı İsmail Aytemiz Diş Hekimliği Fakültesi oldu.

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