İzmir'in 700 yıllık köyü dünyaya örnek oldu! ESHOT'a bin gez: İzmir'de her sokağında ayrı bir hikaye olan o köy...

İzmir'de şehir hayatının kalabalığından uzaklaşıp Ege'nin sakinliğini hissetmek isteyenler için keşfedilmeyi bekleyen özel bir rota bulunuyor. Urla'ya bağlı Barbaros Köyü, ilk bakışta taş evleri ve dar sokaklarıyla klasik bir Ege köyünü andırsa da biraz dolaştığınızda buranın sıradan bir yerleşim yerinden çok daha fazlası olduğunu fark ediyorsunuz.
Köyün sokaklarında karşınıza çıkan rengârenk figürler, el emeği ürünler, geleneksel mimari ve yerel yaşamın izleri ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor. Üstelik Barbaros'un güzelliği yalnızca ziyaretçilerin ilgisiyle sınırlı değil. Köy, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından yürütülen "En İyi Turizm Köyleri" programı kapsamında 2025 yılında bu unvana layık görüldü.
İzmir'in uluslararası turizm sahnesindeki dikkat çeken duraklarından biri haline gelen Barbaros, doğasını ve kültürel mirasını koruyarak turizmi geliştirmesiyle öne çıkıyor.
İZMİR'İN MERKEZİNE YAKIN, EGE'NİN SAKİNLİĞİNE BİR ADIM UZAKLIKTA
Barbaros Köyü, Urla merkezine yaklaşık 22 kilometre, İzmir kent merkezine ise 55 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İzmir-Çeşme güzergâhı üzerinden ulaşılabilen köy, günübirlik gezi planlarına da eklenebilecek bir konumda.
Köye adım attığınızda ilk dikkati çeken ayrıntılardan biri taş evler ve dar sokaklar oluyor. Büyük şehirlerin hızlı temposundan uzaklaşmak isteyenler için Barbaros'ta yürüyerek keşif yapmak başlı başına bir deneyime dönüşüyor. Sokaklarda dolaşırken köyün geçmişini yansıtan mimariyi, bahçeleri ve yerel yaşamın izlerini görmek mümkün.
BARBAROS'UN SİMGESİ HALİNE GELEN RENKLİ KORKULUKLAR
Barbaros'u diğer köylerden ayıran en dikkat çekici özelliklerden biri, sokaklara yerleştirilen rengârenk korkuluklar. Köyde "oyuk" olarak adlandırılan bu figürler, yalnızca bahçeleri koruyan geleneksel korkuluklar değil; aynı zamanda köyün kültürel kimliğinin bir parçası.
2016 yılından bu yana düzenlenen Oyuk Festivali ile bu gelenek daha geniş kitlelere ulaşıyor. Köy sakinlerinin el emeğiyle hazırladığı korkuluklar, sokakları adeta açık hava sergisine dönüştürüyor. Her biri farklı tasarıma sahip figürler, fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
Festival, yerel üretimi ve el sanatlarını desteklemesinin yanı sıra köy halkını ortak bir kültürel etkinlik etrafında buluşturuyor. Barbaros'un uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlayan önemli değerlerden biri de bu festival.
ÇAT KAPI EVLERİ İLE KÖY YAŞAMINA MİSAFİR OLUN
Barbaros'ta ziyaretçilerin ilgisini çeken bir diğer uygulama ise Çat Kapı Evleri. Bu uygulama sayesinde belirli köy evleri, ziyaretçileri geleneksel ev ortamında ağırlayarak köy yaşamını yakından tanıma fırsatı sunuyor.
Ev yapımı yemeklerin ve yerel misafirperverliğin ön plana çıktığı bu deneyim, turizmi yalnızca gezip görmekten çıkarıp köy kültürünün bir parçası haline getiriyor. Ziyaretçiler böylece bölgenin geleneklerini, yemek kültürünü ve günlük yaşamını daha yakından tanıyabiliyor.
KÖY PAZARINDA EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ KEŞFEDİN
Barbaros gezisinin önemli duraklarından biri de el yapımı ürünlerin bulunduğu pazar alanı. Köyün üretim kültürünü yansıtan ürünler arasında el sanatları ve yöresel çalışmalar öne çıkıyor.
Köydeki kadınların ve yerel üreticilerin emeğiyle hazırlanan ürünler, ziyaretçilere alışılmış hediyelik eşyalardan farklı seçenekler sunuyor. Barbaros'un kültürel dokusunu yansıtan bu ürünler, yerel ekonominin desteklenmesine de katkı sağlıyor.
BARBAROS'TA EGE LEZZETLERİNE MOLA VERİN
Bir geziyi güzelleştiren ayrıntıların başında yöresel lezzetler geliyor. Barbaros'ta da köy kahvaltısı, ev yapımı yiyecekler ve Ege mutfağının geleneksel tatları ziyaretçilerin karşısına çıkıyor.
Köydeki aile işletmelerinde verilen molalar, gezinin temposunu yavaşlatmak ve yerel yaşamı hissetmek için güzel bir fırsat sunuyor. Ziyaretçiler, köy atmosferinde kahvelerini içip çevreyi izleyerek Ege'nin sakinliğinin tadını çıkarabiliyor.
BARBAROS NEDEN DÜNYANIN EN İYİ TURİZM KÖYLERİ ARASINDA?
Barbaros'un 2025 yılında Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" seçilmesinde yalnızca turistik görünümü değil, köyün yaşam biçimini koruma yaklaşımı da etkili oldu.
Sürdürülebilir turizm uygulamaları, yerel üretimin desteklenmesi, toplumsal dayanışma, doğal kaynakların korunması ve kültürel mirasın yaşatılması köyün öne çıkan özellikleri arasında yer aldı.
İzmir, bu unvanı daha önce 2022 yılında Birgi, 2023 yılında ise Şirince ile kazanmıştı. Barbaros'un 2025'te listeye dahil olmasıyla kent, uluslararası alanda tanınan turizm köyleriyle bir kez daha gündeme geldi.
Hafta sonu için farklı bir rota arayanlara: Barbaros Köyü; taş sokakları, renkli korkulukları, yerel lezzetleri ve geleneksel yaşamı bir arada görmek isteyenler için İzmir çevresinde keşfedilebilecek özel duraklardan biri. Burada yapılacak kısa bir yürüyüş bile Ege'nin köy kültürünü yakından tanımak için güzel bir fırsat sunuyor.
BARBAROS KÖYÜ'NE ESHOT İLE NASIL GİDİLİR?
İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros Köyü'nü ziyaret etmek isteyenler toplu taşıma seçeneğini de kullanabiliyor. ESHOT'un 737 numaralı Kadıovacık–Urla hattı, Barbaros Köyü'ne ulaşım sağlıyor. Güzergâh üzerinde bulunan Barbaros Son Durak'ta inerek köye ulaşmak mümkün. Özel aracı olmayan ziyaretçiler için alternatif oluşturan otobüs hattının sefer saatleri ve hareket günleri ise yolculuk öncesinde ESHOT'un resmi internet sitesinden kontrol edilebiliyor.