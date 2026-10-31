Haberler İzmir İzmir'in 700 yıllık köyü dünyaya örnek oldu! ESHOT'a bin gez: İzmir'de her sokağında ayrı bir hikaye olan o köy... İzmir'in 700 yıllık köyü dünyaya örnek oldu! ESHOT'a bin gez: İzmir'de her sokağında ayrı bir hikaye olan o köy... İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Barbaros Köyü, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından 2025 yılında “En İyi Turizm Köyü” seçildi. Taş evleri, dar sokakları, geleneksel yaşamı ve kendine özgü kültürüyle öne çıkan köy, ziyaretçilerine sıradan bir geziden çok daha fazlasını vadediyor. Peki Barbaros'ta nereler gezilir, ne yenir, neler yapılır? HABER MERKEZİ









İzmir'de şehir hayatının kalabalığından uzaklaşıp Ege'nin sakinliğini hissetmek isteyenler için keşfedilmeyi bekleyen özel bir rota bulunuyor. Urla'ya bağlı Barbaros Köyü, ilk bakışta taş evleri ve dar sokaklarıyla klasik bir Ege köyünü andırsa da biraz dolaştığınızda buranın sıradan bir yerleşim yerinden çok daha fazlası olduğunu fark ediyorsunuz. Köyün sokaklarında karşınıza çıkan rengârenk figürler, el emeği ürünler, geleneksel mimari ve yerel yaşamın izleri ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor. Üstelik Barbaros'un güzelliği yalnızca ziyaretçilerin ilgisiyle sınırlı değil. Köy, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından yürütülen "En İyi Turizm Köyleri" programı kapsamında 2025 yılında bu unvana layık görüldü.

İzmir'in uluslararası turizm sahnesindeki dikkat çeken duraklarından biri haline gelen Barbaros, doğasını ve kültürel mirasını koruyarak turizmi geliştirmesiyle öne çıkıyor. İZMİR'İN MERKEZİNE YAKIN, EGE'NİN SAKİNLİĞİNE BİR ADIM UZAKLIKTA Barbaros Köyü, Urla merkezine yaklaşık 22 kilometre, İzmir kent merkezine ise 55 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İzmir-Çeşme güzergâhı üzerinden ulaşılabilen köy, günübirlik gezi planlarına da eklenebilecek bir konumda. Köye adım attığınızda ilk dikkati çeken ayrıntılardan biri taş evler ve dar sokaklar oluyor. Büyük şehirlerin hızlı temposundan uzaklaşmak isteyenler için Barbaros'ta yürüyerek keşif yapmak başlı başına bir deneyime dönüşüyor. Sokaklarda dolaşırken köyün geçmişini yansıtan mimariyi, bahçeleri ve yerel yaşamın izlerini görmek mümkün.