İZMİR'İN 9 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 KASIM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'de 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 1 Kasım İzmir elektrik kesintisi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 KASIM
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3851668
Kemalpaşa (7410. Sk., 7411. Sk., 7412. Sk., 7413. Sk.)
12:00 - 13:00
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3849369
Çandarlı (146. Sk., 188. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 201. Sk., 205. Sk., 205/1. Sk., 205/2. Sk., Çağlayan Sk., Çandarlı Küçük Sanayi Sitesi, Çandarlı Sanayi Cd., Ferhat Uysal Cd., Lise Sk., Otel İç Yolu)
09:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3852828
Olgunlar (Avgan Küme Evleri)
09:00 - 17:00
Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Başaran (Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri, Bayır Küme Evleri, Bozalan Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri, Yeşilyurt Küme Evleri), Çanakçı (Bayır Küme Evleri, ÇANAKÇI, Çanakçı Küme Evleri, İğdelce Küme Evleri), Ceritler (Sülüklü Küme Evleri), Çömlekçi (Akar Küme Evleri, Aydoğdu Köyü İç Yolu, Çömlekçi Koyu İç Yolu, Çömlekçi Küme Evleri, Gözlübaba Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Şentürk Küme Evleri, SERGİYERİ, Sergiyeri Küme Evleri, TAŞTEPE), İstiklal (Akşemsettin Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Tastepe Küme Evleri), Sarısu (Eğridere Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri), Şemsiler, Suludere (Çanakçı Küme Evleri, Cevizdalları Küme Evleri, Cumhuriyet Koyu İç Yolu, İstıklal Koyu İç Yolu, KARABAĞ, Karabağlar Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, KOCADERE, Musluk Küme Evleri, SULUDERE, Suludere Merkez Sk., Uzunköy Yolu İç Yolu, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Uzunköy
09:15 - 17:15
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3853242
29 Ekim (Ova Küme Evleri), 75. Yıl Cumhuriyet (3501. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 44/2. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51/1. Sk., 53. Sk., 56. Sk., Anadolu Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Yusuf Kafalı Cd., Zekeriya Toksuz Cd.), 85. Yıl Cumhuriyet (4101. Sk., 4103. Sk., 4105. Sk., 4107. Sk., 4109. Sk., 4109/1. Sk., 4119. Sk., 4119/1 Sk., 4135. Sk., 4139. Sk., 4139/1. Sk., 4139/2. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4144. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4148. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., Doğu Cad., Menemen Yolu Sk., Selanik Cd., Stadyum Cd., Vatan Cd.), Ahıhıdır (1501. Sk., 1502. Sk., 1503. Sk., 1602. Sk., 1603. Sk., 1604. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1608. Sk., 1609. Sk., 3 Eylül Sk., Ağa Çeşme Sk., Bahçeler Sk., Çevre Sk., Çiçek Sk., Cıkmaz, Eski Kesik Köy Yolu Sk., Eski Mahkeme Cd., Fabrika Sk., Gül Sk., Hacı Hüseyin Sk., Hasan Fikri Sk., İzmir Cd., Kenar Sk., Kesikköy Gç. Sk., Kesikköy Sk., Kiremitçi Sk., Mavradin Yolu Sk., Okkaoğlu Sk., Ortaköy Mevki Yolu Sk., Sabancı Sk., Sebahattin Karakaplan Sk., Şehit Kemal Cd., Şen Sk., Şevki Bey Sk., Seyrekköy Cd., Seyrekköy Geçidi Sk., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Taban Mevkii Yolu Sk., Taşhan Sk., Tevfik Fikret Gç. Sk., Türbe Sk., Ulucak Kanal Yolu Sk., Yeni Sk., Ziya Gökalp Cd.), Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Atatürk, Ayvacık (2900. Sk., 6504. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6512. Sk., Ayvacık Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.), Belen (700. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 713/1. Sk., 714. Sk., Atatürk Cd., Belen Cumhuriyet Cd., Yayla Arası Küme Evleri), Bozalan (Bozalan Küme Evleri), Buruncuk (400. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Vakıflar Küme Eveleri Sk.), Çaltı (ÇALTI), Camiikebir (1415/1. Sk., 1600. Sk., 1601. Sk., 1610. Sk., 1610/1. Sk., 1611. Sk., 313. Sk., Arasta Cd., Bülent Ecevit Blv., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavuşyolu 1. Sk., Cıkmaz, Demirpençe Sk., Deniz Sk., Eski Bergama Cd., Eski Gediz Mevkii Sk., Eski Mahkeme Cd., Fabrika Gç., Gökçe Gç. Sk., Gökçe Sk., Güngörmez Sk., Hocazade Sk., İpek Pazarı Sk., Kesikköy Gç. Sk., Kılıçarslan Sk., Kırgız Sk., Mehmet Paşa Geçidi Sk., Mektebi Fevziye Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri, Ortaköy Mevki Yolu Sk., Pazarbaşı Geçidi Sk., Şehit Kemal Cd., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Soğan Pazarı Sk., Sungur Tekin Sk., Türkmen Sk., Ulucamii Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk., Yonca Gç. Sk., Yonca Sk., Ziya Gökalp Cd.), Çavuş (200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 217/2. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavuşyolu Sk., Eski Gediz Mevkii Sk.), Çukurköy (Çukurköy Küme Evleri), Değirmendere (23 Nisan Cd., 2526. Sk., 2703. Sk., 2706. Sk., 2710. Sk., 2715. Sk., 2715/1, 2716. Sk., 2718. Sk., 2720. Sk., 2723. Sk., 2724, 2725. Sk., 2726. Sk., 2727. Sk., 2729. Sk., 2730. Sk., 2731/1. Sk., 2734, 30 Ağustos Cd., Bahar Çıkmazı Sk., Çınar Sk., Değirmendere Cami Cd., Değirmendere Ova Küme Evleri, Demirtaş Sk., Emir Alem Kanal Yolu Sk., Emir Çıkmaz Sk., Gediz Sk., Kaşıkçı Sk., Kaygısız Sk., Konak Çıkmazı Sk., Mandıra Gç., Müftüler Sk., Muhittin Sucu Sk., Şehit Er Barış Demir Cd., Şehit Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş Cd., Seyit Bey Sk., Sinema Sk.), Doğa (600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 601/2. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 606/1. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/1. Sk., 610/2. Sk., 610/3. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 613/1. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 713 Sk., Adalar Küme Eveleri Sk., Adalar Küme Evleri, Ahmet Kahraman Cd., Buruncuk Yanık Köy Yolu), Emiralem Merkez (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2609, 2610. Sk., 2611. Sk., 2612/1. Sk., 2619. Sk., 2620. Sk., 2625. Sk., 2626. Sk., 2627. Sk., 2628. Sk., 2629. Sk., 2630. Sk., 2632. Sk., 2633. Sk., 2634. Sk., 2635/1. Sk., 2636. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Alşen Sk., Atıcı Çk. Sk., Çaylı Sk., Defne Sk., Emek Çıkmazı Sk., Eski Emiralem Küme Evleri, Eski Emiralem Yolu, Eski Manisa Yolu Mevkii, Fabrika Önü Sk., Geçit Bir Sk., Geçit İki Sk., Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İstasyon Sk., Kemal Atatürk Cd., Koçak Çk. Sk., Küçük Çay Sk., Mor Menekşe Sk., Rabia Hızmay Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Sünbül Sk., Türker Sk., Yeni Cami Sk.), Esatpaşa (1. İstasyon Gç., 1212. Sk., 1531. Sk., 2. İstasyon Gç., Abdi İpekçi Cd., Altuğ Karaburun Cd., Atatürk Cd., Atatürk Gç. Sk., Binbaşı Sk., Dutlu Sk., Korkut Sk., MAVİŞ, Niyazi Kaplangi Cd., Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., Şehit Ali İhsan Kalmaz Geçidi Sk., Yavuz Sk., Yüksel Kayan Cd.), Gaybi (Adnan Menderes Cd., Eski Mahkeme Cd., Hacıbaki Sk., Hamam Sk., Hasırcı Sk., İsmail Efendi Sk., İzmir Cd., Yahya Efendi Sk., Yeni Sk.), Gazi Mustafa Kemal (4104. Sk., 4104/1. Sk., 4104/2. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4110. Sk., 4112. Sk., 4112/1. Sk., 4112/2. Sk., 4114. Sk., 4114/1. Sk., 4114/2. Sk., 4114/3. Sk., 4118. Sk., 4120. Sk., 4120/1. Sk., 4120/3. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4123/1. Sk., 4125. Sk., 4125/1. Sk., 4126. Sk., 4126/1. Sk., 4126/2. Sk., 4127. Sk., 4127/1. Sk., 4128. Sk., 4128/1. Sk., 4129. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4132/1. Sk., Atatürk Meydanı, Kavaklı Cd., Kaynaklar 1. Çıkmaz Sk., Kaynaklar 2. Çıkmaz Sk., Kaynaklar 3. Çıkmaz Sk., Kaynaklar Cd., Selanik Cd., Seyrek Atatürk Sk., Vatan Cd.), Göktepe (2636, 930. Sk., 930/1. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 947/1. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 952. Sk., Eski Manisa Yolu Mevkii, Göktepe Ova Küme Evleri, Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., Kırmahalle Yolu Sk., Manisa Asfaltı Cd.), Görece (910. Sk., 911. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., Görece Köyü, Görece Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., İĞNEDERE KÜME EVLER), Günerli (2001, 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2006/1, 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2009/1. Sk., 2011 Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 2021 SK., 2022. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 9 Eylül Cd., Umut Cd.), Hasanlar (900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Eseki Köy Yolu Küme Evleri Sk., Eski Köy Yolu Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk.), Haykıran (800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812, 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 818. Sk., 819. Sk., 821. Sk., Ahmet Kahraman Cd., Dsi Kanal Yolu Küme Evleri, İc Yol, Sarıkaya Mevki Yolu Sk., Yol), İğnedere (912. Sk., Görece Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., İğnedere Görece Yolu Sk., İğnedere Küme Evleri), İnönü (4111. Sk., 4113. Sk., 4113/3, 4113/5, 4115. Sk., 4115/1. Sk., 4115/2. Sk., 4115/3. Sk., 4115/4. Sk., 4115/5. Sk., 4115/6. Sk., 4115/7. Sk., 4115/8. Sk., 4115/9. Sk., 4116. Sk., 4116/1. Sk., 4117. Sk., 4117/1. Sk., 4117/2. Sk., 4131. Sk., 4133/1. Sk., 4133/2. Sk., 4134. Sk., 4134/1. Sk., 4134/2. Sk., 4134/3. Sk., 4135/1. Sk., 4136. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 9 Eylül Sk., Atatürk Meydanı, Doğu Cad., Kavaklı Cd., Menemen Yolu Sk., Seyrek İzmir Cd., Seyrek Maltepe Yolu Sk.), İsmet İnönü (1211/1. Sk., 1211/2. Sk., 1211/3. Sk., 1211/4. Sk., 1258/2. Sk., 1258/3. Sk., 1260. Sk., 1262. Sk., 1262/1. Sk., 1265. Sk., 1266. Sk., 1266/1. Sk., 1267. Sk., 1268. Sk., 1269. Sk., 1270. Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1271/2. Sk., 1272. Sk., 1272/1. Sk., 1274. Sk., 1276. Sk., 1278. Sk., 1279. Sk., 1281. Sk., 1281/1. Sk., 1281/2. Sk., 1283. Sk., 1284. Sk., 1284/1. Sk., 1284/2. Sk., 1285. Sk., 1286. Sk., 1509. Sk., 1509/1. Sk., 1510. Sk., 1511. Sk., 1512. Sk., 1513. Sk., 1514. Sk., 1515. Sk., 1516. Sk., 80. Yıl Cd., Avcı Sk., Dar Sk., Gaffar Okkan Cd., Mehmet Çelik Sk., Piyade Uzman Çavuş Yılmaz Demir Sk., Şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz Demir Sk., Zambak Sk.), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu), Kasımpaşa (1000. Sk., 1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1004/1. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1006/1. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1020. Sk., 1021. Sk., 1021/1. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1028/1. Sk., 1028/2. Sk., 1028/3. Sk., 1028/4. Sk., 1028/5. Sk., 1029. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1035. Sk., 1037. Sk., 1039. Sk., 1040. Sk., 1041. Sk., Altuğ Karaburun Cd., Atatürk Cd., Bahriye Üçok Cd., Camii Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Karanfil Sk., Profesör Muammer Aksoy Cd., Profesör Muammer Aksoy Geçidi Sk., Şehit Aycan Aksoy Cd., Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri, Şehit Piyade Teğmen Koray Cömert Cd., Türbe Gç., Yasemin Sk., Yörükefe Sk.), Kazımpaşa (1. Gaziosmanpaşa Sk., 1. Güven Sk., 1. Hıdırlık Sk., 1. Kayaalp Sk., 1212. Sk., 1214. Sk., 1214/1. Sk., 1526. Sk., 2. Güven Sk., 2. Hıdırlık Sk., 2. Kayaalp Sk., 3. Hıdırlık Sk., 3. Kayaalp Sk., 4. Kayaalp Sk., 5. Kayaalp Sk., 6. Kayaalp Sk., Atatürk Cd., Berber Sk., Cezayir Sk., Doğan Sk., Eski Seyrek Köy Yolu Sk., Gazi Osman Paşa Sk., Göçmen Sk., Güven Sk., Hisarlık Sk., İdris Efendi Sk., İsa Efendi Sk., İzmir Cd., Kara Hüseyin Sk., Karataş Sk., Kayaalp Sk., Kubilay Sk., Kurtuluş Çıkmazı Sk., Meltem Sk., Nizami Sk., Ömer Efendi Sk., Paspan Sk., Polis Halil İbrahim Özkahyalar Sk., Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., Şevki Bey Sk., Seyrekköy Cd.), Kesik (3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3035/1. Çk. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Kır (2820. Sk., Arapdere Mevkii Küme Evleri, Beyköy Küme Evleri, Çakıcı Sk., Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Girgin Sk., Ilıcak Pınar Çıkmazı Sk., Kahraman Sk., Karagöl Mevki Küme Evleri, Kırmahalle Yolu Sk., Kömürcü Sk., Manisa Asfaltı Cd., Şehit Öğretmen Kubilay Cd., Tepecik Sk., Topraksu Sk.), Maltepe Serbest Bölgesi (Ardıç Sk.), Mermerli (1400. Sk., 1401. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1405/1. Sk., 1406. Sk., 1406/1. Sk., 1406/2. Sk., 1407. Sk., 1408. Sk., 1408/1. Sk., 1409. Sk., 1409/2. Sk., 1410. Sk., 1410/1. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1413/1. Sk., 1415. Sk., 1416. Sk., 1418. Sk., 1419. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1432. Sk., 1440. Sk., 1451. Sk., 1504. Sk., Balık Pazarı Sk., Bergamot Sk., Bülent Ecevit Blv., Burmalı Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Demirpençe Sk., Eski Bergama Cd., Eski Haykıran Yolu Sk., Eski Mahkeme Cd., Eski Pazar Gç., Hurmalı Sk., İmaret Sk., Kanal Sk., Kılıçarslan Sk., Kumtepe Mevki 2. Yolu Sk., Kumtepe Mevki Yolu Sk., Kumtepe Mevkii 1. Bağ Yolu Sk., Kumtepe Mevkii 3. Yolu Sk., Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk., Kumtepe Sk., M. Necati Kıratlı Sk., Menemen 2. Sanayi Sitesi, Mermerli Sk., Mithatpaşa Cd., Mithatpaşa Gç., Mutaf Sk., Özgüven Sk., Park İçi Yolu, Pazar Alanı, Pazar Gç. Sk., Pekenti Yolu Sk., Savacı Sk., Şehit Aycan Aksoy Cd., Yağcı Sk., Yahya Efendi Sk., Ziya Gökalp Cd.), Musabey (218. Sk., 300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu, Çavuşyolu Sk., Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri), Mustafa Kemal Atatürk (3501. Sk., 3503. Sk., 3505. Sk., 3506. Sk., 3507. Sk., 3510. Sk., 3511. Sk., 3513. Sk., 3515. Sk., 3517. Sk., 3519. Sk., 3523. Sk., 3525. Sk., 3526. Sk., 3527. Sk., 3528. Sk., 3530. Sk., 3532. Sk., 3532/1. Sk., 3537. Sk., 36. Sk., 40. Sk., 42. Sk., Anadolu Cd., Demokrasi Cd., Fevzi Paşa Blv., Gaziler Cd., Mimar Sinan Cd., Zekeriya Toksuz Cd.), Seydinnasrullah (1532. Sk., 1533. Sk., Aydınlık Sk., Cezayir Sk., Dellal Sk., İsa Efendi Sk., İzmir Cd., Karataş Sk., Menekşe Sk., Nizami Sk., Paspan Sk., Sahil Sk., Şevki Bey Sk.), Süleymanlı (919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 920/1. Sk., 920/3. Sk., 921, 921/2. Sk., 921/3 sK., 921/3 Sk., 922. Sk., 923. Sk., 923/1. Sk., 924. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 928/1. Sk., 928/2. Sk., 928/3. Sk., 929. Sk., 931. Sk., Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., yayla önü küme evler), Süzbeyli (5001. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., Foça Yolu), Telekler (Telekler Küme Evleri), Tülbentli (Adnan Menderes Cd., Cıkmaz, Dağ Geçidi Sk., Dellal Gç. Sk., Dellal Sk., İkiz Çeşme Sk., İsmail Efendi Sk., İzmir Cd., Yahya Efendi Sk.), Turgutlar (Turgutlar Küme Evleri), Tuzçullu (3001. Cd., 3002. Cd., 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk.), Uğur Mumcu (1249. Sk., 1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1256. Sk., 1256/1. Sk., 1256/2. Sk., 1256/3. Sk., 1265. Sk., 1265/1. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1281. Sk., 1285. Sk., 1286. Sk., 1286/1. Sk., 1286/2. Sk., 1286/3. Sk., 1287. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1295. Sk., 1295/1. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1297/1. Sk., 1298. Sk., 1298/1. Sk., 1298/2. Sk., 1299. Sk., 1300. Sk., 1301. Sk., 1302. Sk., 1302/1. Sk., 1303. Sk., 1304. Sk., 1304/1. Sk., 1306. Sk., 1307. Sk., 1308. Sk., 1309. Sk., 1310. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1316. Sk., 1316/1. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1320. Sk., 1321. Sk., 1322. Sk., 1325. Sk., 1333. Sk., 1335. Sk., 1337. Sk., 1339. Sk., 1343. Sk., 1347. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd., Mustafa Yücel Özbilgin Blv., Şehit Ali Rıza Sadak Sk.), Villakent (1124. Sk., 1130. Sk., 1137. Sk., 1139. Sk., 1143. Sk., 1146. Sk., 1147. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1153. Sk., 1154. Sk., 1156. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1162. Sk., 5101. Sk., 5102. Sk., 5103. Sk., 5104. Sk., 5105. Sk., 5106. Sk., 5107. Sk., 5108. Sk., 5109. Sk., 5110. Sk., 5112. Sk., 5113. Sk., 5114. Sk., 5116. Sk., 5117. Sk., 5118. Sk., 5119. Sk., 5120. Sk., 5121. Sk., 5122. Sk., 5123. Sk., 5125. Sk., 5126. Sk., 5127. Sk., 5128. Sk., 5129. Sk., 5130. Sk., 5131. Sk., 5132. Sk., 5133. Sk., 5134. Sk., 5135. Sk., 5136. Sk., 5137. Sk., 5138. Sk., 5139. Sk., 5140. Sk., 5141. Sk., 5142. Sk., 5143. Sk., 5145. Sk., 5146. Sk., 5147. Sk., 5148. Sk., 5149. Sk., 5150. Sk., 5151. Sk., 5153. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk., 5158. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5164. Sk., 5167. Sk., 5168. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5180. Sk., 5180/1. Sk., 5183. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5186. Sk., 5187. Sk., 5188. Sk., 5189. Sk., 5193. Sk., 5195. Sk., 5197. Sk., 5198. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5216. Sk., 5302, 5308, Arıkuşu Cd., Atmaca Cd., Bülbül Cd., Çalıkuşu Cd., Fiyu Cd., Flamingo Cd., Florya Cd., İbibik Cd., Kaynaklar Cd., Kırlangıç Cd., Pelikan Cd., Şahin Cd.), Yahşelli (1322. Sk., 6301. Sk., 6302. Sk., 6302/1. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., 6306. Sk., 6306/2. Sk., 6307. Sk., 6308. Sk., 6309. Sk., 6310. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6314. Sk., 6315. Sk., 6316. Sk., 6317. Sk., 6318. Sk., 6319. Sk., 6320. Sk., 6321. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6326. Sk., 6327. Sk., 6328. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk., 6331. Sk., 6332. Sk., 6333. Sk., 6333/1. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6335/1. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6339. Sk., 6339/1. Sk., 6340. Sk., 6341. Sk., 6342. Sk., 6345. Sk., 6346. Sk., 6348. Sk., 6349. Sk., 6350. Sk., 6351. Sk., 6352. Sk., 6353. Sk., 6354. Sk., 6354/1. Sk., 6355. Sk., 6356. Sk., 6357. Sk., 6358. Sk., 6359. Sk., 6360. Sk., 6362. Sk., 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6373. Sk., 6374. Sk., 6374/1 Sk., 6375. Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Kum Ocağı Sk., Manisa Asfaltı Cd., Yahşelli Köyü), Yanıkköy (500. Sk., 500/1. Sk., 502. Sk., 503/2. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 518/1 Sk., 518/1. Sk., 520. Sk., 522. Sk., 524. Sk., Atlas Sk., Deniz Sk., Derin Sk., Derya Sk., Irmak Sk., Kanal Yolu Dere, Kumsal Sk., Nehir Sk., Okyanus Sk., Yakamoz Sk., Yosun Sk.), Yayla (2501. Sk., 2502. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2508. Sk., 2508/1. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2518. Sk., 2518/1 Sk, 2518/1. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2526. Sk., 2528. Sk., 2533. Sk., 2536. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2540/1. Sk., 2542. Sk., 2543. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2547. Sk., 2552. Sk., 2635/1. Sk., 2715. Sk., 2715/1, 6335/1. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, Çınarlı Kuyu Cd., Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Faikbey, Gediz Sk., Hacı Hafız Sk., Hasır Sk., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İkiz Mezar Sk., Kalenbeden Çıkmazı Sk., Küçük Çay Sk., Manisa Asfaltı Cd., Muhtar Mehmet Özkan Sk., Mustafa Çavuş Sk., Nergiz Sk., Şehit Çağlar Sk., Şehit Ramazan Mancak Sk., Toprak Yol, Yayla Küme Evleri Sk., Yayla Ova Küme Evleri), Yıldırım (35/5. Küme Evleri, Çanakkale Asfaltı Cd.), Zafer (1. Bayır Sk., 1. Cebel Sk., 1. Havadar Gç., Başarı Sk., Bayır Sk., Cebel Sk., Cezayir Sk., Dağ Geçidi Sk., Dağ Sk., Depo Sk., Dik Sk., Divrikli Sk., Gündoğdu Sk., Hacı İsmail Bayır Sk., Hacı İsmail Sk., Havadar Sk., İkiz Çeşme Sk., Nikbolu Sk., Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., Şehit Hüseyin Keçici Sk., Su Deposu Yanı Mevkii Küme Evleri, Taş Sk., Tepe Sk., Top Sk., Yavuz Sk., Yeni Taş Sk., Yokuş Sk., Zafer Sk.)
09:00 - 17:00
29 Ekim (10001. Sk., 10004. Sk., 10006. Sk., 10007. Sk., 10008. Sk., 10010. Sk., 10011. Sk., 10012/2. Sk., 10013. Sk., 10014. Sk., 10015. Sk., 10018. Sk., 10019. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Ova Küme Evleri), 9 Eylül (Çanakkale Asfaltı Cd.)
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3852794
Ocaklı (Ocaklı Küme Evleri)
09:00 - 15:30
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3849803
İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 1.Namazgah Kümeevleri, 2.NAMAZGAH KÜME EVLER, Çakallık Küme Evleri, Selçuk Cd.), Turan (Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri)
09:00 - 17:00
Çayırlı (Çayırlı Yol Altı Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Selçuk Cd.), Çukurköy, Hisarlık (Keller Kırığı Küme Evleri, Selçuk Cd.), İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, Çoban Mezarlığı Küme Evleri, ova yolu, Selçuk Cd.), Karateke
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3849608
Akıncılar (548. Sk.), Seyhan (601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 606/1. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 607/2. Sk., 607/3. Sk., 607/4. Sk., 608. Sk., 611. Sk., 611/1. Sk., 611/2. Sk., 611/4. Sk., 611/6. Sk., 613. Sk., 620. Sk., 620/1. Sk., 621. Sk., 621/1. Sk., 621/2. Sk., 621/3. Sk., 621/4. Sk., 629. Sk., 650/2. Sk., Aydın Hatboyu Cd., Park İçi Yolu)
09:00 - 13:00
Seyhan (630/1. Sk., 659. Sk., 659/10. Sk., 659/11. Sk., 659/12. Sk., 659/14. Sk., 659/4. Sk., 659/7. Sk., 661. Sk., 661/1. Sk., 661/5. Sk., 661/6. Sk., 662. Sk., 662/2. Sk., 662/3. Sk., 662/4. Sk.)
09:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3854850
Mansuroğlu
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3852979
Bahar (2935. Sk., 2955. Sk., 2958. Sk.), Gülyaka (2954. Sk., 2955. Sk., 2969. Sk., 2973. Sk., 2975. Sk., 2976. Sk.)
09:00 - 11:00
Gülyaka (2969/1. Sk., 2971. Sk., 2973. Sk., 2975. Sk., 2976. Sk., 2977. Sk., 2978. Sk., 2979. Sk., 2980. Sk., 2981. Sk.)
11:30 - 13:30
Gazi (3876. Sk., 3876/1. Sk., 3876/2. Sk., 3876/3. Sk., 3880. Sk., 3880/2. Sk., 3880/3. Sk., 3880/4. Sk., 3881. Sk., 3881/2. Sk., 3882. Sk., 3884. Sk., 3884/1. Sk., 3885. Sk., 3887. Sk., 3887/1. Sk., 3887/3. Sk., 3890. Sk., 3890/1. Sk., 3891. Sk., 3891/3. Sk., 3892. Sk., 3892/1. Sk., 3892/2. Sk., 3894. Sk., 3894/1. Sk., 3895. Sk., 3895/1. Sk., 3896. Sk., 3896/2. Sk., 3897. Sk., 3899. Sk., 3900. Sk., 3900/6. Sk., 3900/7. Sk., 3900/8. Sk., Ferdi Sefa Kılıç Sk.), Özgür (3896. Sk., 3899. Sk.)
14:00 - 16:00