İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 KASIM PAZARTESİ

İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı 2 Kasım Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İşte detaylar...
10:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Kültür (İSKELE, 240. Sk., 241. Sk., 245. Sk., Atatürk Cd., Ordinaryus Profesör Sebastıana Lagona Cd.)
11:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı (10/1. Sk., 10/15. Sk., 10/3. Sk., 10/38. Sk., Akarca Sk., Aşık Veysel Sk., Balkır Sitesi Küme Evleri, Burak Reis Sk., Çakmaklı Akasya Sk., Çakmaklı Atatürk Cd., Çakmaklı Çamlık Sk., Çakmaklı Çiçek Sk., Çakmaklı Gül Sk., Çakmaklı Karanfil Sk., Çakmaklı Lale Sk., Çakmaklı Menekşe Sk., Çakmaklı Nergiz Sk., Çakmaklı Papatya Sk., Hacı Mehmet Çiftliği Küme Evleri, Hacı Mehmet Küme Evleri, Karacadağ Küme Evleri, Kardelen Sk., Kiraz Sk., Leylak Sk., Manolya Sk., Melisa Sk., Mercan Sk., Merdivenli Sk., Nilüfer Sk., Orkide Sk., Ortanca Sk., Palmiye Sk., Pınar Küme Evleri, Profesör Doktor Muammer Aksoy Cd., Sahil Cd., Sahil Yolu Sk., Sarmaşık Sk., Selman Sk., Senakent Küme Evleri, Tunca Sk., Yasemin Sk., Yılmaz Sk., Zambak Sk., Zeytinlik Sk.), Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Örnekkent, Yeni (515. Sk., 516. Sk., 517/1. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 536/1. Sk., 537. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 600. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 611/1. Sk., 612. Sk., 615. Sk., Abdi İpekçi Cd., Cengiz Topel Cd., Hastane Cd., Mehmet Akif Cd., Rumeli Cd., Samurlu Cd.)
09:00 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hürriyet (1697. Sk., 1700. Sk., Birgi Yolu Cd.), Ocaklı (Ocaklı Küme Evleri), Zafer (1347. Sk., 1366. Sk., 1373. Sk., Birgi Yolu Cd.)
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Büyükavulcuk, Yolüstü
09:30 - 15:30
BORNOVA / İZMİR
Barbaros (5225. Sk., 5231. Sk., 5232. Sk., Burak Reis Cd.)
15:30 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Çamiçi, Karaçam, Kayadibi (9750. Sk., 9751. Sk., Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk.)
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı (105. Sk., 14 Eylül Sk., 176. Sk., 203. Sk., 206. Sk., 206/1. Sk., Abay Kunanbay Cd., Çandarlı 101. Sk., Çandarlı 102. Sk., Çandarlı Deniz Sk., Çandarlı Menekşe Sk., Ferhat Uysal Cd., Habib Unan Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Köroğlu Sk., Leylak Sk., Manas Sk., Nergiz Sk., Osman Pars Sk., Rafet Kayakıran Sk., Talat Emmi Cd.)
09:00 - 11:00
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet (1101. Sk., 1102. Sk., 1123. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1132. Sk., 1137. Sk., Alaca Sk., Alanya Cd., Atak Sk., Barbaros Cd., Battal Sk., Berkay Sk., Bodrum Cd., Donatım Cd., Fevzi Paşa Cd., Foça Cd., Gazi Yusuf Orhan Yurdun Sk., Hazar Sk., İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd., İç Yol, İstanbul Cd., Kazım Karabekir Cd., M. Celal Akpolat Cd., Naci Aksoydan Cd., Tekin Kipöz Cd., Tilbe Sk., Varlık Sk., Yalova Cad., Yalova Cd.), Fatih (Yıldırım Beyazıt Cd.), Fevzi Çakmak (A. Nayap Dinçer Cd., Ağı Çiçeği Sk., Akar Sk., Akkor Sk., Akman Sk., Ali Stair Cd., Alim Avşar Sk., Aslan Sk., Atay Sk., Atmaca Çıkmazı Sk., Avcı Çıkmazı Sk., Ayça Sk., Aycan Sk., Balcı Hafız Sk., Begonya Sk., Beyaz Orkide Sk., Bilge Sk., Çamlık Sk., Can Sk., Cengiz Topel Cd., Çiçek Sk., Cumhuriyet Cd., Dalya Sk., Değirmendere Cd., Değişim Sk., Dere Sk., Doğan Sk., Duru Sk., Efsane Sk., Engin Sk., Ersoy Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Fesleğen Sk., Fidan Sk., Gelincik Sk., Girne Cd., Gül Sk., Gülbahar Sk., Gülhatmi Sk., Güliz Sk., Güneş Cd., Güzin Sk., Has Sk., İsmet İnönü Blv., Itır Sk., İzmir Cd., Kahveci Sk., Kalkan Sk., Kanarya Sk., Kanber Sk., Kaptan Sk., Karanfil Sk., Kardelen Sk., Kırlar Sk., Kısa Sk., Küçükkaya Sk., Kurtuluş Cd., Leylak Sk., Manolya Sk., Meltem Sk., Menekşe Sk., Merkez Cd., Mesut Sk., Mimoza Sk., Mine Sk., Nergis Sk., Nilüfer Sk., Orkun Sk., Özel Sk., Özhan Sk., Papatya Sk., Pelikan Sk., Pelin Sk., Pesen Sk., Pınar Sk., Portakal Sk., Rüya Sk., Sabuncu Sk., Sadullah Sever Cd., Salkım Sk., Sayın Sk., Semerci Sk., Şenses Sk., Soğuksu Sk., Soylu Sk., Subaş Sk., Tabar Sk., Taşkent Sk., Yasemin Sk., Yavez Sk., Yavuz Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Yıldırım Sk., Yıldız Sk., Yılmaz Sk., Yonca Sk., Yunus Sk., Zambak Sk., Zeytin Dalı Sk., Ziya Garip Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (600. Sk., 602/1. Sk., Açelya Sk., Açık Sk., Aday Sk., Akgün Sk., Akyol Sk., Alem Sk., Ali Stair Cd., Ali Yeğen Sk., Anı Sk., Anıl Sk., Arkadaş Sk., Asya Sk., Ata Cd., Atalay Sk., Ataman Cd., Atik Sk., Avşar Sk., Aydın Sk., Aygün Sk., Ayışığı Sk., Azim Sk., Aziz Nesin Cd., Aziz Sk., Barbaros Cd., Bayraktar Sk., Begüm Sk., Benel Sk., Berrak Sk., Bodulgan Sk., Buket Sk., Bülbül Sk., Çakaz Sk., Cansu Sk., Cennet Sk., Ceren Sk., Çerkez Sk., Cesur Sk., Cevahir Sk., Cevher Sk., Çiğdem Sk., Civan Sk., Çınar Sk., Damla Sk., Dinçer Sk., Doğukan Sk., Duman Sk., Dumlupınar Cd., Dünya Sk., Durukan Sk., Efe Sk., Eriş Cd., Eser Sk., Fabrika Sk., Fazilet Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Gebze Sk., Gece Sk., Genç Osman Sk., Gezener Sk., Grup Sk., Güçlü Sk., Günay Sk., Gündoğdu Cd., Güngor Sk., Günışığı Sk., Gürbüz Sk., Gürçağ Sk., Gürkan Sk., Hacı Mehmet Sk., Hakan Sk., Halide Edip Adıvar Cd., Hancı Sk., Hayal Sk., Hayat Sk., Hilmi Varol Sk., Işın Sk., İzmir Cd., Karacaoğlan Sk., Karagöz Cd., Karayel Sk., Kasaplar Sk., Kaşıkcı Sk., Kaya Sk., Kaynar Sk., Kazdağlı Sk., Kemalettin Tuğcu Cd., Kıvanç Sk., Kokulu Sk., Kolçakoğlu Sk., Köşk Sk., Kurtaran Sk., Lozan Cd., Maliyeciler Cd., Mehmetçik Cd., Mehtap Sk., Melikşah Cd., Merkez Cd., Mert Sk., Mezbaha Sk., Mutlu Sk., Nazım Hikmet Cd., Öksüz Cd., Okul Sk., Okyanus Sk., Ölçer Sk., Onur Sk., Orhan Gazi Cd., Oruç Reis Cd., Öykü Sk., Özgür Sk., Park Sk., Paşa Sk., Petköy Küme Evleri, Petre Sk., Plevne Cd., Rıhtım Sk., Sadullah Sever Cd., Şafak Cd., Sağlık Sk., Şahin Sk., Savran Sk., Sefa Dinçer Sk., Şerifoğlu Sk., Sevinç Sk., Şifa Sk., Simge Sk., Şirin Sk., Sönmez Sk., Soykan Sk., Stadyum Sk., Sürat Sk., Sürpriz Sk., Talih Sk., Tamkan Sk., Tok Sk., Toplum Sk., Topuz Sk., Toros Sk., Tufan Sk., Tuna Sk., Tunç Sk., Tur Sk., Turgut Özal Cd., Türkan Sk., Ülker Sk., Ulusoy Sk., Umut Sk., Volkan Sk., Yalı Sk., Yavuzhan Cd., Yosun Sk., Zaman Sk., Zeki Sk., Zorer Sk.)
09:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Zübeyde Hanım (7400/7. Sk., 7448/8. Sk., 7532. Sk., 7532/6. Sk., 7532/7. Sk.)
Örnekköy (7535/1. Sk., 7549. Sk., 7550. Sk.)
09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni, Halilbeyli (Halilbeyli Küme Evleri)
12:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Fatih (Sazkovan Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul (3041. Sk., 3043. Sk., 3045. Sk., 3049. Sk., 3056. Sk., 3058. Sk., Aydın Cd., Mithatpaşa Cd.)
09:30 - 17:30
URLA / İZMİR
Yenice (Sıla Sk.)
09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Çamlık (3650. Sk., 3660. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 813. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 819/1. Sk., 821. Sk., 823. Sk., 826. Sk., 828. Sk., 829/3. Sk., 829/4, 829/4. Sk., 830. Sk., 840. Sk., 842. Sk., 844. Sk., 850. Sk., 858. Sk., Homeros Blv.)
09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Mehtap (3660. Sk.)
09:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık (1671. Sk., 8787. Sk., 8787/4. Sk., 8788. Sk., 8789. Sk., 8789/1. Sk., 8789/2. Sk., Anadolu Cd.)
09:30 - 17:30
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı (3361. Sk., Alaca Sk., Ay Sk., Başak Sk., Çağdaş Sk., Deniz Sk., Derya Sk., Güneş Sk., Irmak Sk., Karaca Sk., Kent Sk., Nehir Sk., Nergiz Sk., Palamut Sk., Pınar Sk., Seferihisar Cd., Söğüt Sk., Ufuk Sk., Yağmur Sk., Yaka Sk., Yakut Sk., Yaren Sk., Zeytin Sk., Zirve Sk.)
09:30 - 15:30
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi (588. Sk., İbrahim Ethem Cd.)
09:00 - 11:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Gazi (3820/1. Sk., 3820/2. Sk., 3820/3. Sk., 3820/5. Sk., 3876. Sk., 3880. Sk., 3881/1. Sk., 3881/2. Sk., 3900. Sk., 3900/3. Sk., 3900/4. Sk., 3900/6. Sk., 3900/7. Sk.), Umut (3820/1. Sk., 3835. Sk., 3839. Sk., 3864. Sk., 3865. Sk., 3866. Sk., 3868. Sk., 3880. Sk.), Yüzbaşı Şerafettin (3900/4. Sk., 3972/2. Sk., 3974. Sk., 3974/1. Sk., 3980. Sk., Yüzbaşı Şerafettin Parkı İçi Yolu)