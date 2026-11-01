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İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER 1 KASIM 2026 PAZAR: BUGÜN HANGİ ECZANELER AÇIK?

İzmir nöbetçi eczaneler listesi, 1 Kasım 2026 Pazar günü ilaç ve sağlık ürünlerine ihtiyaç duyan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mesai saatleri dışında ve hafta sonu eczaneye gitmek isteyen İzmirliler, yaşadıkları ilçedeki nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgilerini merak ediyor. Peki, bugün İzmir’de hangi eczaneler nöbetçi? Konak, Karşıyaka, Bornova, Buca ve diğer ilçelerde hangi eczaneler hizmet veriyor? İşte 1 Kasım 2026 İzmir ilçe ilçe güncel nöbetçi eczane listesi, adresleri ve iletişim bilgileri…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'de 1 Kasım 2026 Pazar günü nöbetçi eczaneler belli oldu. Hafta sonu eczane ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, hizmet veren nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgilerini araştırıyor. İzmir'in 30 ilçesinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğu merak edilirken, güncel liste de yakından takip ediliyor. Peki, İzmir'de bugün hangi eczaneler açık, en yakın nöbetçi eczane nerede? İşte 1 Kasım Pazar İzmir nöbetçi eczanelerinin ilçe ilçe tam listesi…

Hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri dışında eczaneye gitmek zorunda kalan İzmirliler, bulundukları ilçede hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek acil ilaç ihtiyaçları nedeniyle nöbetçi eczanelerin adres, telefon ve konum bilgileri önem taşıyor.

İzmir'in Konak, Karşıyaka, Bornova, Buca, Karabağlar, Bayraklı ve diğer ilçelerinde hizmet veren nöbetçi eczanelerin listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Eczaneye gitmeden önce nöbetçi eczanenin adresini ve iletişim bilgilerini kontrol etmek, yanlış adrese gitme veya zaman kaybı yaşama riskini azaltıyor.

İZMİR İLÇE İLÇE NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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