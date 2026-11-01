İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER 1 KASIM 2026 PAZAR: BUGÜN HANGİ ECZANELER AÇIK?

İzmir'de 1 Kasım 2026 Pazar günü nöbetçi eczaneler belli oldu. Hafta sonu eczane ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, hizmet veren nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgilerini araştırıyor. İzmir'in 30 ilçesinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğu merak edilirken, güncel liste de yakından takip ediliyor. Peki, İzmir'de bugün hangi eczaneler açık, en yakın nöbetçi eczane nerede? İşte 1 Kasım Pazar İzmir nöbetçi eczanelerinin ilçe ilçe tam listesi…