Bahçeli’den 100 İl 1000 İlçe projesi açıklaması: 19 yeni il ve 78 yeni ilçe mi geliyor?

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:



Öncelikle, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'de dirlik ve düzenin güçlendirilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi olarak beş ana ilkeyi milletimizin dikkatlerine sunmak istiyorum. Birincisi, yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri arasında denge ve uyumun tesis edildiği, kamu yönetiminde şeffaflık, verimlilik ve liyakat esasına dayanan güçlü otorite ve kurumsallık. İkincisi, merkezden taşraya devletin bütün unsurlarının uyum, koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmasını sağlayacak, hukuki çerçevesi iyi belirlenmiş yetki ve meşruiyet. Üçüncüsü, Türk devlet geleneğinde hukuka ve mevzuata ruhunu üfleyen adalet ve hakkaniyet.

Dördüncüsü, kamu yararını merkeze alan, toplumun talep ve beklentilerine, ahlaki-moral duygularını besleyecek şekilde karşılık veren güven ve refah anlayışı. Beşincisi ise değişen dünyanın risk ve tehditlerini bertaraf edecek, imkân ve fırsatlarına hızla adapte olacak şekilde kurumsal sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesidir. İstiklalimizin ve egemenliğimizin timsali olan hilalin yanında bu beş unsur, Türk devletinin istikbalini temsil eden yıldız mahiyetindedir. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçişle beraber kamu idaresinde önemli bir reform sürecini hayata geçirmiştir. Türkiye'nin artan nüfusu, demografik dağılımı, şehirleşme süreci, ekonomik ve sosyal dinamikleri, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçları, mülki-idari yapısında da reform ihtiyacını doğurmaktadır.