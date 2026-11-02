İZMİR SU KESİNTİSİ 2 KASIM PAZARTESİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZSU DUYURDU

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu.
İZMİR SU KESİNTİSİ
SEFERİHİSAR AKARCA 02.11.2026 saat 08:52 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KAZIMDİRİK 02.11.2026 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ CUMHURİYET 02.11.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ALAYBEY 02.11.2026 saat 11:03 ile 12:03 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY 02.11.2026 saat 10:07 ile 13:07 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖREN EGEMEN, ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 02.11.2026 saat 10:02 ile 12:32 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH, TÜRKCEDİT 02.11.2026 saat 09:47 ile 12:47 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, FERAHLI, LEVENT, 26 AĞUSTOS 02.11.2026 saat 11:03 ile 17:03 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKIN SİMAV, BARBAROS, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, MİTHATPAŞA, PİRİ REİS, TURGUT REİS 02.11.2026 saat 10:24 ile 13:24 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 30 AĞUSTOS 02.11.2026 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ AHMET EFENDİ 02.11.2026 saat 10:56 ile 12:56 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ İNÖNÜ 02.11.2026 saat 10:53 ile 11:53 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.