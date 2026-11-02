İZMİR SU KESİNTİSİ 2 KASIM PAZARTESİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZSU DUYURDU

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu.