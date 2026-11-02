İzmir'de korkutan olay! Deprem sandılar, gerçek sonradan ortaya çıktı

'ÜÇ KEZ TOPRAK KAYMASI YAŞANDI'

Evini boşaltan sakinlerden Mehmet Nuri Hasanoğlu, "Gün içerisinde 3 defa aynı sesi duyduk. Bir çökme sesi vardı ama ne olduğunu göremiyorduk. Üçüncü defasında ise çok büyük bir toprak kayması oldu. Yatakta uzanıyordum, sesle birlikte deprem olduğunu sandım. Dışarı çıktığımda insanlar zaten toplanmıştı. Sonra gördüm ki evin altı boşalmış, ne olduğunu anlayamadık. Muhtemelen yağmurdan dolayı oldu zaten. Şu an mağduruz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Alt kattaki evde 3 kişi kalıyoruz, gidecek yerimiz yok." dedi.