AK Partili Saygılı: İzmir’e 1 trilyon 275 milyar liralık yatırım kazandırdık

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24 yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

"3 Kasım 2002'de milletimizin sandıkta ortaya koyduğu irade, Türkiye'nin geleceğinde yeni bir sayfa açtı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan bu yürüyüş, yalnızca bir iktidar değişimi değil; Türkiye'nin kabuklarını kırdığı, kendi potansiyelini keşfettiği ve büyük hedeflere yöneldiği tarihî bir dönemin başlangıcı oldu. O gün milletimize verilen söz açıktı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Aradan geçen 24 yılda Türkiye; sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, enerjide, savunma sanayisinde, tarımda, sanayide ve teknolojide büyük bir dönüşüm yaşadı. Bir zamanlar hayal olarak görülen pek çok proje gerçeğe dönüştü. Şehir hastaneleri, modern sağlık tesisleri, yeni üniversiteler, otoyollar, köprüler, tüneller, hızlı tren hatları ve havalimanları ülkenin dört bir yanında yükseldi. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılması yönünde atılan adımlarla Türkiye, İHA ve SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden millî muharip uçak projelerine uzanan geniş bir üretim kabiliyetine ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılması, doğal gaz altyapısının yaygınlaştırılması ve stratejik enerji projeleriyle arz güvenliği ön plana çıktı. Tarımda barajlar, göletler ve sulama tesisleriyle üretim altyapısı güçlenirken, sanayide organize sanayi bölgeleri ve teknoloji merkezleriyle üretim ve ihracat kapasitesi gelişti. TOKİ projeleriyle milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren konut seferberliği hayata geçirildi. Teknolojiden otomotive, uzay çalışmalarından dijital altyapıya kadar Türkiye'nin geleceğine yön verecek yeni alanlarda önemli adımlar atıldı. Kısacası Türkiye, yalnızca büyüyen bir ülke olmadı; kendi teknolojisini üreten, kendi savunma sistemlerini geliştiren, büyük altyapı projelerini gerçekleştiren ve küresel ölçekte iddia ortaya koyan bir ülke olma yolunda ilerledi."

"TÜRKİYE, ULUSLARARASI MESELELERDE SÖZ SAHİBİ OLAN ÜLKELER ARASINDA YER ALMAKTADIR"

"Elbette bu yolculuk kolay olmadı" diyerek mesajına devam eden Başkan Saygılı, "27 Nisan e-muhtırasından 17-25 Aralık girişimlerine, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden ülkemizin istikrarını hedef alan çeşitli müdahale ve krizlere kadar pek çok zorlu süreç yaşandı. Her defasında Türkiye'nin demokratik iradesi ve milletimizin kararlılığı ülkemizin geleceğinde belirleyici oldu. Bugün bölgemizde ve dünyada savaşlar, çatışmalar ve insani krizler yaşanırken Türkiye, uluslararası meselelerde söz sahibi olan ülkeler arasında yer almaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; diplomatik girişimleri, arabuluculuk çabaları ve insani yardımlarıyla krizlerin çözümünde rol üstlenmekte, mazlumların ve mağdurların sesi olmaktadır. Gazze'den Filistin'e, savaş ve kriz bölgelerinden dünyanın farklı coğrafyalarındaki insani dramlarına kadar Türkiye'nin ortaya koyduğu tutum, ülkemizin yalnızca bölgesel değil küresel sorumluluk da üstlendiğini göstermektedir. Türkiye artık gelişmeleri sadece takip eden değil, uluslararası gelişmelerde görüşü alınan, diplomatik ağırlığı hissedilen bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DE, CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI KAMU YATIRIM DÖNEMİNİ YAŞANIYOR"

AK Parti İktidarlarıyla Türkiye'de başlayan büyük kalkınma hamlesinin en önemli adreslerinden birinin de İzmir olduğunu belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "AK Parti iktidarları döneminde İzmir'de, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kamu yatırım dönemini yaşanıyor. Şehrimizin dört bir yanında yükselen eserler; ulaşımda, tarımda, sanayide, eğitimde, sağlıkta, sporda, konutta, çevre ve diğer alanlarda yapılan yatırımlarında İzmir'in geleceğine yapılan büyük katkıların somut karşılığıdır. İzmir'in su kaynaklarını güvence altına alan barajlar, göletler ve sulama tesisleriyle tarımsal üretimin altyapısı güçlendirilmiştir. TOKİ eliyle on binlerce konut projesi hayata geçirilmiş, binlerce ailemiz modern konutlara kavuşmuştur. Eğitimde yeni okullar ve üniversiteler, sağlıkta modern hastaneler ve sağlık tesisleri, sporda gençlerimizin hizmetine sunulan tesisler şehrin dört bir yanına kazandırılmıştır. Ulaşım alanında İzmir-İstanbul Otoyolu, İzmir Çevre Yolu, Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli ve İZBAN gibi büyük ölçekli projelerle şehrin ulaşım altyapısında önemli bir değişim yaşanmıştır. Bu projeler İzmir'in ilçeleri arasındaki bağlantıları güçlendirirken, şehrin ticaretine, turizmine ve ekonomik hayatına da yeni imkânlar sunmuştur. Aliağa'dan Kemalpaşa'ya, Torbalı'dan Bergama'ya kadar uzanan sanayi ve üretim yatırımlarıyla İzmir'in ekonomik potansiyeli desteklenmiş; organize sanayi bölgeleri, endüstri alanları ve teknoloji merkezleriyle şehrin üretim gücünün gelişmesine katkı sağlanmıştır. Orman varlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar, tarımsal destekler ve kırsal kalkınma yatırımları da bu büyük hizmet tablosunun önemli parçaları olmuştur. İzmir'e yapılan kamu yatırımlarının toplamı 1 trilyon 275 milyar liraya ulaşmıştır. Bu büyüklük, İzmir'in Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı yatırım dönemine tanıklık ettiğini ortaya koymaktadır. İzmir'in her ilçesinde, her alanda ve her sektörde devlet yatırımlarının izlerini görmek mümkündür. Bu eserler yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren projeler değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılan kalıcı kazanımlardır. İzmir; sahip olduğu limanları, sanayi altyapısı, tarımsal üretimi, turizm potansiyeli, üniversiteleri ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin kalkınmasında çok daha güçlü bir konuma sahiptir. Şehrimizin bu potansiyelinin daha ileri taşınması, yatırımların artarak devam etmesi ve İzmir'in hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşması temel önceliklerimiz arasındadır" dedi.

"BİZİM İÇİN SİYASET, MİLLETE HİZMET ETME YOLUDUR"

"3 Kasım 2002'de başlayan bu yolculuk, bugün Türkiye Yüzyılı hedefiyle devam etmektedir" diyen Başkan Saygılı, "Geçmişin birikimi, bugünün imkânları ve geleceğin büyük hedefleriyle Türkiye'nin önünde yeni bir dönem bulunmaktadır. Bu yürüyüşün merkezinde daima millet iradesi, hizmet siyaseti ve güçlü Türkiye hedefi vardır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin desteğiyle başlayan bu siyasi yolculukta ülkemizin kalkınması, şehirlerimizin gelişmesi ve Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin artması için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için siyaset, millete hizmet etme yoludur. Çünkü bizim için Türkiye, her şeyden önce gelir. 3 Kasım 2002'nin 24. yıl dönümünü kutluyor, bu tarihî yolculuğa emek veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Her şey Türkiye için. Durmak yok, yola devam" açıklamasında bulundu.