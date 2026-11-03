Ekonominin geleceğine genç zihinlerden dokunuş

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Küresel Liderler Öğrenci Kulübü üyeleri Ilgaz Yaman, İrem Güneş ve Ceylin Ada Uyar gençlerin dijital finansal sistemler konusunda bilinçlenmesini ve yenilikçi çözümler üretmesini hedefleyen projeleriyle uluslararası alanda başarıya ulaştı. 'The Inclusion Lab' adlı iki aşamalı bir simülasyon modeline dayanan proje, ABD merkezli Interledger Foundation adlı vakıftan 4 bin dolar hibe desteği kazandı. İEÜ öğrencileri tarafından tasarlanan iki aşamalı simülasyon modeline dayanan projede, öncelikle geleneksel bankacılık sistemlerinde karşılaşılan yüksek komisyon, işlem gecikmesi ve mikro ödeme sorunları deneyimlenecek. İkinci aşamada ise Interledger Protokolü tanıtılarak farklı ödeme sistemleri arasında hızlı, düşük maliyetli ve küçük tutarlı para transferlerinin nasıl gerçekleştirilebileceği uygulamalı olarak gösterilecek.