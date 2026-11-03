Fahri müfettişin kestirdiği trafik cezası iptal edildi

İZMİR'DE taksi şoförü Erhan Şen'e (58) fahri müfettişin tuttuğu tutanak doğrultusunda yaya geçidi ihlali yaptığı gerekçesiyle kesilen 5 bin 662 TL para cezası, açılan davada somut delil bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Şen'in kızı ve avukatı Emine Şen Ümit, "Dosyada yaya geçidi ihlali bulunmakta. Ancak somut delil yok. Dosyada sadece fahri müfettişin soyut beyanları var" dedi. Baba Şen, "Beni duygulandıran, avukatımın, taksicilik mesleğinden 40 yıldan beri kazandığım paralarla okuttuğum kızımın olması oldu. Bugün babasına sahip çıkıyor. Davayı kazandık. Emsal teşkil edeceğini düşünüyorum. Ayrıca fahri müfettişin aynı bölgede birçok arkadaşa da bu konuda ceza kestiğini duydum. Haksız yere kesilen bir ceza hukuktan, yargıdan döndü" dedi.