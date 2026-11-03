Güzelbahçe ışığını arıyor

İZMİR'İN Güzelbahçe ilçesinde yaklaşık 100 metrelik bir sokak, giderilmeyen aydınlatma arızası nedeniyle geceleri karanlığa gömülüyor. Yelki Mahallesi 2464 Sokak sakinlerinin iddiasına göre, belediyenin yürüttüğü çalışma sırasında elektrik aydınlatma hattı zarar gördü. Ancak yapılan başvurulara rağmen hasar onarılmadı, sokaktaki üç lamba yeniden yakılmadı. Yaklaşık 24 ailenin yaşadığı sokakta vatandaşlar, belediyenin yol açtığını belirttikleri sorunun sonuçlarıyla baş başa bırakıldıklarını söylüyor. Bölgede zaman zaman yaban domuzu ve tilki görüldüğünü anlatan mahalle sakinleri, karanlık nedeniyle gece evlerine girip çıkarken tedirginlik yaşıyor.