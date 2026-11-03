İZBB’de üst düzey atamalar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim kadrosundaki değişiklikler sürüyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde farklı birimlerde yaşanan görev değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. Belediyenin resmî internet sitesinde yayımlanan güncel kurumsal organizasyon şemasında, Başkanlık Özel Kalem Müdürü olarak Erdem Ural'ın ismi yer aldı. Söz konusu değişiklik, belediyedeki yönetim yapılanması açısından da dikkat çekiyor. Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası belediye şirketlerinde bazı isimler istifa etmişti. Tugay, boşalan koltuklar için yeni görevlendirmeler yaptı. İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu'nun yerine Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik atandı. Şirket genel müdürü Öztürk Kurt ise Yönetim Kurulu Başkanvekili oldu. İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Kazım Umdular'ın yerine Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Uzun getirildi. Gelen eleştiriler sonrası İZTARIM Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakmak zorunda kalan, aynı zamanda CHP Grup Başkanvekili olan Candaş Yeter'in yerine ise Cahit Kurtulan atandı. Kurtulan, Kocaoğlu ve Soyer dönemlerinde İç Denetim Birimi Başkanı olarak görev yapmıştı.