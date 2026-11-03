İzmir'de zeytin üreticisine büyük destek! Çuval dönemi bitiyor: Büyükşehir’den 30 bin kasa desteği

"İZMİR'İN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDA KALİTEYİ ARTIRMAK İSTİYORUZ" Destek hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Berk Ünal, zeytin kasalarının ürün kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Zeytinlerin hasat sırasında çuvallara konulmasının çeşitli kalite sorunlarına yol açtığını ifade eden Ünal, "Zeytin kasaları hava dolaşımını sağladığı için oksidasyonu ve kızışmayı önlüyor. Böylece zeytinyağının kalitesi korunurken zeytinlerin daha sağlıklı koşullarda depolanması da mümkün oluyor. Çuvalların üst üste istiflenmesi, zeytinlerde fiziksel hasara neden oluyor. Hava alamayan zeytinlerde ise bozulmalar meydana geliyor ve zeytinyağının asit oranı beklenmeyen seviyelere yükseliyor. Bu durum, üreticilerin kaliteli ve verimli ürün elde etmesini engelliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak dağıttığımız kasalarla verim kayıplarının önüne geçmeyi, İzmir'in zeytin ve zeytinyağında kaliteyi artırmayı hedefliyoruz" dedi. "EĞER KASALAR OLMAZSA EZİLİR, KALİTE KAYBOLUR" 18 yıldır zeytincilik yapan Menemen Buruncuk Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Ercan, "Zeytin kasası desteğinin bizler için çok önemi var. İzmir Büyükşehir Belediyesi sağ olsun 15 tane verdi. Zeytinlerimizi kasalara dolduruyoruz. Yaklaşık 25 kilogram alan kasaları araçlarımıza yükleyerek üst üste, ancak zeytinler ezilmeyecek şekilde taşıyoruz. Daha sonra ürünleri banda dökerek tane olarak satışa sunuyoruz. Kasalar olmadan önce çuvallara konulup götürülüyordu. Ancak bizim zeytinimiz trilye türü ve tane olarak satılıyor. Kasalarla taşınmadığında zeytinler zarar görüyor, eziliyor. Tane olarak satacağımız zeytinleri kasalara koyuyoruz. Bu sayede zeytinler 3-5 gün bekleyebiliyor. Zeytin ezildiğinde alıcılar ürünü kabul etmiyor ve yağlık olarak değerlendirilmek üzere geri gönderiyor. Sağlanan destek için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.





"KÖYÜN YÜZDE 90'I ZEYTİNCİLİKLE UĞRAŞIYOR"



Menderes Çatalca Mahallesi Muhtarı Süleyman Üstüngüler, mahallelerinin kültüründen doğal yapısına kadar zeytincilikle iç içe olduğunu belirtti. Mahallede yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen özel bir zeytin ağacının bulunduğunu anlatan Üstüngüler, "Arkamda gördüğünüz zeytin ağacının yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bu civarda benzeri olmayan, oldukça büyük ve nadir bir ağaç. Rivayete göre ağacın sahibi, ürün vermediği için dibini kazıp bir çukur açmış. Bunun üzerine bölgedeki yılanlar, 'Buradaki taşları topla, açtığın çukura doldur ve üzerini kapat' demiş. Söyleneni yaptıktan bir iki yıl sonra zeytin ağacı yeniden ürün vermeye başlamış. Köyümüzdeki bu ağaç gerçekten çok özel. Mahalle halkının yüzde 90'ı zeytincilikle uğraşıyor. Herkesin kendine ait zeytinliği var. Dışarıdan arazi satın alanlar da buraya zeytin dikerek üretim yapıyor" dedi.



"ZEYTİN ÇUVALDA BEKLEYİNCE ÇÜRÜMEYE BAŞLIYOR"



Zeytin kasası desteğinin mahalledeki üreticilere önemli kolaylık sağlayacağını vurgulayan Üstüngüler, çuvallarda bekletilen zeytinlerin zamanla bozulduğunu söyledi. Üstüngüler, "Genellikle üreticiler zeytinlerini çuvallarla taşıyor. Ancak zeytin çuvalda beklediğinde çürümeye başlıyor. Hasat edilen ürünün kısa sürede sıkıma götürülmesi gerekiyor. Üreticinin kendi zeytinini sıktırabilmesi için en az 400-500 kilogram ürün biriktirmesi gerekiyor. Kasaya konulan zeytin ise daha uzun süre sağlıklı şekilde bekleyebiliyor. Böylece vatandaşlarımız bir hafta içerisinde ürününü sıkıma götürerek kendi yağını elde edebiliyor. Bu destek köylümüz için gerçekten çok faydalı" ifadelerini kullandı.