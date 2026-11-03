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İzmir’de yaşayan Balıkesirliler bir araya geldi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’de yaşayan Balıkesirliler bir araya geldi

BALIKESİRLİLER İzmir Derneği (BALİZ), kuruluşunu İzmir'de yaşayan Balıkesirlilerin yoğun katılımıyla düzenlenen görkemli bir kahvaltı buluşmasıyla kutladı. Balıkesir'in yöresel lezzetleri ise buluşmayı adeta bir gastronomi şölenine dönüştürdü. Balıkesirliler BALİZ tarafından "Balıkesir'in Yetiştirdiği Değerler" temasıyla düzenlenen kahvaltı programı, Çiçekliköy'de gerçekleştirildi. Balıkesir'in dört bir yanından gelerek İzmir'de yaşamını sürdüren hemşehriler memleket özlemini ve ortak hatıraları paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

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