  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'in iki ilçesinde göçmen operasyonu! 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

İzmir'in iki ilçesinde göçmen operasyonu! 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, Güzelbahçe ilçesinde ise 27 göçmen yakalandı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’in iki ilçesinde göçmen operasyonu! 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce lastik bottaki 1'i çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Güzelbahçe ilçesi Çamlı mevkisinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından karada tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA