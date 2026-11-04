Araç teybinin arkasından uyuşturucu madde çıktı

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde polislerin bir otomobilde yaptığı aramada araç teybinin arka kısmına gizlenmiş 9 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira para ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Seyir halinde olan M.Y. idaresindeki otomobil, ekipler tarafından durduruldu. Aramada teybin arka kısmına gizlenmiş 20 ayrı paket halinde toplam 9,09 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira nakit para ele geçirildi. M.Y., gözaltına alındı.