Başsavcı Tataroğlu muhtarlarla bir araya geldi

ÇEŞME Cumhuriyet Başsavcısı Mert Tataroğlu, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını ağırladı. Görüşmede, adli süreçlerin hızlı ve eksiksiz yürütülmesi açısından önem taşıyan tebligat işlemleri değerlendirildi. Tebligatların etkin biçimde ulaştırılması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerinde duruldu. Toplantıda, muhtarların sorumluluk alanlarındaki mahallelerin güncel asayiş durumları da ele alındı. Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.