Lösemi tedavisine umut molası

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklara hediyeler dağıtıldı, pasta kesimi yapıldı. SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak, moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Hastanenin Poliklinik Binası 4. katında düzenlenen etkinliğe sağlık çalışanları katıldı.

AKLIMIZ HEP ÇOCUKLARDA

Etkinlikle çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak, onlara moral vermek ve Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmenin hedeflendiği belirtildi. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Hilkay Karapınar, "Bizim her zaman aklımız lösemili çocuklarda. Lösemili olmayan diğer hastaların da ailelerinin farkında olmasını istiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tıp ne kadar ilerlemiş olursa olsun lösemi halen var. Şu an için çocuklar da tedavide geçmiş yıllara göre daha güzel sonuçlar alıyoruz. Bu uzun ve zorlu bir süreç. Hem çocuk hem aile açısından bu süreçte sadece çocuğa değil ailelerine de herkesin destek olmasını hatırlatmak istiyoruz" dedi.