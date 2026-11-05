Çocuklu aileler dikkat! İzmir'de üretiliyor, sofralara şifa oluyor

ZEYTİNYAĞI NE ZAMAN ÜRETİLİYOR?

Zeytinyağı üretiminde en önemli dönem, zeytinlerin ağaçlardan toplanmaya başladığı hasat mevsimi olarak biliniyor. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde zeytin hasadı genellikle eylül ve ekim aylarında başlıyor. Erken dönemde toplanan yeşil zeytinlerden elde edilen yağlar erken hasat zeytinyağı olarak adlandırılıyor.

Kasım ve aralık aylarında ise zeytinlerin olgunlaşmasıyla birlikte yağlık hasat yoğunlaşıyor. Bölgenin hava şartlarına ve zeytin çeşidine göre hasat dönemi ocak ayına kadar uzayabiliyor.