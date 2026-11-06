Bu akşam İzmir'de yağmur var mı? İZMİR HAVA DURUMU 6 KASIM CUMA

Son dakika İzmir haberleri... Haftanın son iş gününde İzmirlileri şemsiye koşturacak bir hava mı bekliyor? Akşam saatlerinde beklenen o hareketlilik şehre geliyor mu? İşte meteorolojik tahminler ve detaylar...

İzmir genelinde kasım ayının ilk günleriyle birlikte yağışsız ve açık hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gün içerisinde en yüksek sıcaklık 18°C olarak ölçülürken, akşam ve gece saatlerinden itibaren termometrelerin 10°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor.