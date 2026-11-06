İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 90 ZABITA MEMURU ALACAK! Başvurular ne zaman, şartlar neler? KPSS 65 puan yeterli mi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 90 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. İlk defa atanmak üzere yapılacak personel alımında kadrolar lisans ve ön lisans mezunlarına ayrıldı.
Alım kapsamında 54 erkek ve 36 kadın zabıta memuru istihdam edilecek.
ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı başvuruları 30 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.
Adayların başvuru belgelerini belirtilen tarihlerde 08.30-17.00 saatleri arasında şahsen teslim etmeleri gerekiyor.
Başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına yapılacak.
Başvuru adresi: Yenidoğan, 2225 Sokak No:2 Konak/İzmir.
Posta ve e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
ZABITA MEMURU ALIMI KPSS PUANI KAÇ?
İlanda yer alan kadrolara başvuracak adayların 2026 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması gerekiyor.
Lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 65 puan,
Ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65 puan şartı aranıyor.
ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımına başvuracak adaylarda aranan genel ve özel şartlar şöyle:
-Türk vatandaşı olmak.
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-İlanda belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.
-Erkek adaylar için askerlik şartlarını taşımak.
-Görevi devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
-İlgili kadro için belirtilen eğitim şartını karşılamak.
-2026 KPSS'den ilgili puan türünde en az 65 puan almış olmak.
-Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
ZABITA ALIMINDA BOY VE KİLO ŞARTI VAR MI?
Zabıta memuru adaylarında boy ve kilo şartı da aranacak.
Buna göre erkek adayların en az 1,67 metre, kadın adayların ise en az 1,60 metre boyunda olması gerekiyor.
Ayrıca boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında artı veya eksi 10 kilogramdan fazla fark bulunmaması şartı aranıyor. Adayların boy ve kilo ölçümleri belediye tarafından gerçekleştirilecek.
HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURU YAPABİLECEK?
İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilanında lisans ve ön lisans mezunları için farklı kadrolar ayrıldı.
Lisans mezunları:
-Antrenörlük Eğitimi
-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
-Spor Yöneticiliği
-Egzersiz ve Spor Bilimleri
-Rekreasyon
-Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
-Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri
-Yerel Yönetimler
-Kamu Yönetimi
-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ön lisans mezunları:
-Adalet
-Yerel Yönetimler
-Özel Güvenlik ve Koruma
Adayların başvuru yapacakları kadronun mezuniyet ve diğer özel şartlarını karşılaması gerekiyor.
ZABITA MEMURU ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava katılmaya hak kazanan adaylar 18 Aralık 2026 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Sözlü ve uygulamalı sınav ise 11 Ocak 2027 tarihinde saat 09.00'da gerçekleştirilecek.
Sınav, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğünün Şirinkapı, Buca adresindeki yerleşkesinde yapılacak.
ZABITA MEMURU SINAVINDA HANGİ KONULAR SORULACAK?
Sözlü sınavda adaylara şu konulardan sorular yöneltilecek:
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
-Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
Uygulamalı sınavda ise mesleki bilgi ve yetenek ile sportif dayanıklılık gibi özellikler ölçülecek.
Sözlü sınavın yüzde 50'si, uygulamalı sınavın yüzde 50'si alınarak sınav puanı hesaplanacak. Başarılı sayılmak için iki sınavın ortalamasının en az 60 olması gerekecek.
Adayların atamaya esas başarı puanı ise sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.
Başvurular ve ilanla ilgili ayrıntılara İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.