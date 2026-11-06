İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 90 ZABITA MEMURU ALACAK! Başvurular ne zaman, şartlar neler? KPSS 65 puan yeterli mi?

-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

-2026 KPSS'den ilgili puan türünde en az 65 puan almış olmak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımına başvuracak adaylarda aranan genel ve özel şartlar şöyle:

ZABITA ALIMINDA BOY VE KİLO ŞARTI VAR MI?

Zabıta memuru adaylarında boy ve kilo şartı da aranacak.

Buna göre erkek adayların en az 1,67 metre, kadın adayların ise en az 1,60 metre boyunda olması gerekiyor.

Ayrıca boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında artı veya eksi 10 kilogramdan fazla fark bulunmaması şartı aranıyor. Adayların boy ve kilo ölçümleri belediye tarafından gerçekleştirilecek.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURU YAPABİLECEK?

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilanında lisans ve ön lisans mezunları için farklı kadrolar ayrıldı.

Lisans mezunları:

-Antrenörlük Eğitimi

-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

-Spor Yöneticiliği

-Egzersiz ve Spor Bilimleri

-Rekreasyon

-Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

-Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri

-Yerel Yönetimler

-Kamu Yönetimi

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Ön lisans mezunları:

-Adalet

-Yerel Yönetimler

-Özel Güvenlik ve Koruma

Adayların başvuru yapacakları kadronun mezuniyet ve diğer özel şartlarını karşılaması gerekiyor.