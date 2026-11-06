İZMİR SU KESİNTİSİ 6 KASIM CUMA |İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 6 Kasım Cuma İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE06.11.2026 saat 13:51 ile 16:51 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ GAZİPAŞA, SALİMBEY06.11.2026 saat 14:15 ile 16:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA MERKEZ, TUNA06.11.2026 saat 10:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ERGAMABAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA, YALNIZEV06.11.2026 saat 14:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, REFET BELE, TAHSİN YAZICI06.11.2026 saat 10:16 ile 16:16 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA MERKEZ, TUNA06.11.2026 saat 10:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, RAFET PAŞA06.11.2026 saat 14:31 ile 16:31 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.