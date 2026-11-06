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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 6 KASIM CUMA |İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ 6 KASIM CUMA |İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? Dün gece 20:00'de başlayan dev su kesintisinde son viraja girildi. İZSU'nun aktardığı son bilgilere göre kesinti ne zaman sona erecek? Suları henüz gelmeyen mahalleler için güncel liste haberimizde...

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 6 Kasım Cuma İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE06.11.2026 saat 13:51 ile 16:51 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ GAZİPAŞA, SALİMBEY06.11.2026 saat 14:15 ile 16:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA MERKEZ, TUNA06.11.2026 saat 10:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

ERGAMABAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA, YALNIZEV06.11.2026 saat 14:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, REFET BELE, TAHSİN YAZICI06.11.2026 saat 10:16 ile 16:16 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA MERKEZ, TUNA06.11.2026 saat 10:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, RAFET PAŞA06.11.2026 saat 14:31 ile 16:31 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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